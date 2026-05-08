GRANDE-ENTRÉE, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont des infrastructures essentielles pour les communautés côtières et rurales, puisqu'ils soutiennent la pêche et le transport tout en contribuant à l'essor des économies locales qui s'articulent autour d'eux.

De passage aux Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé que, dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'accorder 957,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, au Programme des ports pour petits bateaux (MPO). Ces fonds permettront de financer les travaux de réparation courants et s'ajoutent au budget annuel actuel du MPO, qui s'élève à environ 90 millions de dollars.

Ce financement permettra au MPO de disposer de la stabilité financière nécessaire pour réaliser les réparations, les améliorations et les travaux de dragage indispensables à la pérennité des ports pour petits bateaux partout au Canada. Dans cette optique, le port de Grande-Entrée, l'un des plus importants de la région, a déjà été retenu parmi les ports bénéficiaires. Les travaux de réparation comprendront la reconstruction de la structure du quai 406, endommagée par un incendie en 2024. Environ 110 navires utilisent le port de Grande-Entrée et la principale pêche à y être pratiquée est celle du homard.

Les travaux de réparation s'appuieront également sur les plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de mettre en place des infrastructures plus résilientes et plus modernes afin de répondre aux besoins à long terme du secteur et des collectivités.

Les Îles-de-la-Madeleine font partie des nombreuses communautés maritimes du Québec dotées de ports pour petits bateaux qui bénéficieront de cet investissement.

D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de produits de la mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Au moment où le Canada passe d'une dépendance économique à une résilience économique, cet investissement soutiendra le développement économique des communautés du Québec pour les générations à venir.

Le Canada que bâtit notre gouvernement est à la fois indépendant, prospère et responsable. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citation

« Les ports pour petits bateaux sont le pilier économique des communautés côtières au Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement du nouveau gouvernement envers les communautés côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les communautés qui les entourent dépendent à leur tour des pêcheurs. Ce financement permettra d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des ports à travers le pays, afin que les économies rurales et côtières demeurent fortes et résilientes à long terme. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans le prolongement de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, en assurant notre prospérité aujourd'hui et en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires qui soufflent à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Investir un montant historique dans nos ports pour petits bateaux, c'est investir dans la capacité de notre pays à s'approvisionner, à travailler et à croître ici, chez nous. Le financement que nous annonçons permettra d'entretenir et de rénover des centaines d'infrastructures portuaires au Canada et au Québec, incluant ici à Grande-Entrée. Les communautés côtières et rurales et leurs pêcheurs méritent des installations modernes et résilientes, à la hauteur du travail exceptionnel qu'ils font chaque jour. »

- L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« En août 2024, c'étaient 42 millions de dollars sur cinq ans qui avaient été annoncés pour cinq des ports pour petits bateaux des Îles-de-la-Madeleine, sur une enveloppe triennale de 463 millions de dollars. Avec l'annonce de près d'un milliard de dollars sur cinq ans, qui s'ajoute au budget annuel courant de 90 millions, je demeure optimiste et confiant quant à la satisfaction des besoins d'adaptation et de rénovation de nos ports névralgiques, qui sont essentiels non seulement à notre économie, mais également à notre mode de vie insulaire. »

- Antonin Valiquette, Maire des Îles-de-la-Madeleine

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personne-ressource pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]