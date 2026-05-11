CHATHAM-KENT, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, étant donné qu'ils soutiennent la pêche et le transport, ainsi que les économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de produits de la mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps 2026, le gouvernement du Canada propose d'accorder 957,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, au Programme des ports pour petits bateaux. Ce financement permettra de réaliser des réparations continues et s'ajoute au budget annuel existant du programme de Pêches et Océans Canada (MPO), qui est d'environ 90 millions de dollars.

Aujourd'hui, l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, était à Chatham-Kent pour souligner comment cet investissement appuiera des améliorations aux infrastructures de deux ports de l'Ontario. Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches.

Dans le cadre de cet investissement, du financement appuiera d'importants travaux d'infrastructure portuaire au port de Rondeau (Erieau) et au port de Wheatley, en Ontario.

Cet investissement permettra au port de Rondeau (Erieau), qui accueille 25 bateaux de pêche commerciale, de réhabiliter le brise-lames 303 et le bassin 201, ainsi qu'au port de Wheatley, qui accueille 59 bateaux de pêche commerciale, d'encapsuler sa jetée Est à l'aide de palplanches d'acier, de construire un nouveau tablier en béton et de draguer le chenal d'entrée et le bassin de sédimentation.

Le financement permettra au ministère des Pêches et des Océans d'effectuer des réparations, des améliorations et du dragage dans les installations des ports pour petits bateaux de tout le Canada. Les réparations seront effectuées en utilisant les plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures résistantes au climat répondant aux besoins de l'industrie de la pêche commerciale et des communautés.

Au moment où le Canada passe d'une dépendance économique à une résilience économique, cet investissement soutiendra le développement économique local pour les générations à venir.

Le Canada que bâtit notre gouvernement est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citation

« Les ports pour petits bateaux constituent l'épine dorsale opérationnelle des communautés côtières au Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement de ce nouveau gouvernement envers les communautés côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les communautés qui les entourent dépendent des pêcheurs. Ce financement permettra de maintenir les ports sûrs et pleinement opérationnels partout au pays, afin que les économies rurales et côtières demeurent fortes et résilientes à long terme. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 poursuit sur la lancée de notre budget, en combinant des investissements stratégiques à une discipline budgétaire soutenue, afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, et afin d'assurer notre prospérité maintenant, tout en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Les communautés côtières du sud-ouest de l'Ontario ont toujours compté sur leurs ports, et elles méritent un soutien soutenu pour continuer à prospérer. Ce financement représente un investissement important pour les personnes, les moyens de subsistance et les économies locales qui constituent le fondement de collectivités comme Wheatley et Erieau. »

- L'honorable Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest (Ontario)

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Les médias peuvent s'adresser à : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]