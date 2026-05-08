WINNIPEG, MB, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, étant donné qu'ils soutiennent la pêche et le transport, ainsi que les économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de produits de la mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'accorder 957,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, pour le Programme des ports pour petits bateaux. Ces fonds permettront de financer des travaux de réparation courants et s'ajoutent au budget annuel actuel du MPO, qui s'élève à environ 90 millions de dollars.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), a mis en lumière cet investissement dans le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada (MPO) annoncé dans la Mise à jour économique du printemps.

Ce financement permettra au MPO d'entreprendre des travaux de réparation, de modernisation et de dragage dans les installations des ports pour petits bateaux de tout le Canada, et notamment la reconstruction du quai principal du port d'Easterville et des quais de l'usine de transformation du poisson du port de McBeth Point.

Les travaux prévus au port d'Easterville comprennent la reconstruction du quai principal à caissons en bois (401), la démolition de la structure existante et la construction d'un quai reconfiguré mieux adapté aux besoins des pêcheurs commerciaux. Le port d'Easterville héberge environ 50 bateaux de pêche commerciale, et les principales espèces pêchées sont le doré jaune, le grand corégone et la perchaude.

Quant à McBeth Point, le financement permettra de financer la démolition et la reconstruction de nouveaux quais à caissons en bois (401 et 403), ainsi que des améliorations visant à protéger le littoral. Ces travaux garantiront un accès sûr et fiable aux pêcheurs commerciaux pour les années à venir. Environ 40 bateaux de pêche commerciale utilisent le port de McBeth Point, et les principales espèces pêchées sont le doré jaune, le grand corégone et la perchaude.

Les réparations seront réalisées en tenant compte des plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures résistantes aux aléas climatiques et adaptées aux besoins de l'industrie de la pêche commerciale et des communautés.

Au moment où le Canada passe d'une économie de dépendance à une économie de résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local pour les générations à venir.

Le Canada que bâtit notre gouvernement est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citation

« Les ports pour petits bateaux sont le pilier économique des communautés côtières au Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement du nouveau gouvernement envers les communautés côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les communautés qui les entourent dépendent à leur tour des pêcheurs. Ce financement permettra d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des ports à travers le pays, afin que les économies rurales et côtières demeurent fortes et résilientes à long terme. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans le prolongement de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, en assurant notre prospérité aujourd'hui et en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires qui soufflent à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Les ports pour petits bateaux sont des infrastructures essentielles pour de nombreuses collectivités du Nord, côtières et rurales : ils soutiennent les moyens de subsistance, les chaînes d'approvisionnement locales et la sécurité alimentaire. Cet investissement historique permettra de renforcer les infrastructures portuaires pour qu'elles soient résilientes aux changements climatiques, afin de maintenir la connectivité des communautés comme celle-ci et de contribuer à la création de débouchés économiques à long terme tant au Manitoba qu'au Canada dans son ensemble. Pour une petite collectivité comme Easterville, cet investissement fera toute la différence. Voilà ce que signifie bâtir un Canada fort pour tous. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Nous sommes très heureux de recevoir ces réparations au port de McBeth Point sur le lac Winnipeg. Le port continuera de servir les pêcheurs et marins de Macbeth qui voyagent et ont besoin d'un arrêt sûr sur la rive ouest du grand lac. Au nom de l'Autorité portuaire de McBeth, nous apprécions cela et vous remercions. »

-Vince Crate, Autorité portuaire de McBeth Point

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]