Les prix Impacts annuels du CRSH soulignent les accomplissements des plus grands chercheurs en sciences humaines du Canada

OTTAWA, ON, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Chaque année, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) rend hommage aux meilleurs leaders, penseurs et chercheurs en sciences humaines du Canada par l'entremise des prix Impacts. Les finalistes et les lauréats incarnent les meilleures idées et recherches sur l'être humain - sa pensé et son comportement -, aidant ainsi à comprendre et à améliorer le monde d'aujourd'hui et de demain.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui les lauréats des prix Impacts de 2020.

La Médaille d'or représente la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner. Cette médaille est remise à un chercheur dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée inspirent aussi bien les étudiants que les collègues. Francine Saillant, de l'Université Laval, se voit décerner cette médaille pour son travail exceptionnel en anthropologie médicale et en droits de la personne ainsi que pour son engagement en faveur de la justice sociale.

Le prix Talent souligne les réalisations exceptionnelles d'une personne qui est actuellement titulaire d'une bourse de doctorat ou d'une bourse postdoctorale du CRSH. Robyn Maynard, de l'University of Toronto, remporte ce prix pour ses recherches novatrices sur la marginalisation sociale, politique, sexospécifique et économique systémique à laquelle sont confrontés les migrants noirs ainsi que sur la manière dont ceux-ci sont affectés de manière disproportionnée par les déplacements mondiaux.

Le prix Savoir est accordé à un chercheur ou à une équipe de recherche dont le projet a contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et ont favorisé une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde. Myriam Denov, de l'Université McGill, remporte ce prix pour ses recherches sur les enfants et les familles touchés par la guerre.

Le prix Connexion souligne la réalisation d'une initiative remarquable qui facilite l'échange de connaissances émanant de la recherche au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines de manière à produire un impact d'ordre intellectuel, culturel, social ou économique. Jackie Dawson, de l'Université d'Ottawa, remporte ce prix pour ses contributions phénoménales à l'exploration des dimensions humaines du changement environnemental.

Le prix Partenariat souligne la contribution d'un partenariat qui, grâce à la collaboration et à la mise en commun du leadership intellectuel et des ressources, a eu une influence et un impact au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines. Feu John Loxley, de l'Université du Manitoba, remporte ce prix à titre posthume pour son travail de collaboration en faveur de solutions communautaires à la pauvreté dans les communautés autochtones et les quartiers défavorisés.

Citations

Les chercheurs canadiens en sciences humaines jouent un rôle essentiel en aidant à comprendre les répercussions des grands défis de notre époque, notamment l'inégalité systémique, le changement climatique et, bien sûr, la pandémie de COVID-19. Leurs travaux serviront à relever ces défis et à bâtir une société plus juste et plus prospère. Félicitations aux lauréats de cette année!

̶ L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Les lauréats des prix Impacts de cette année sont réputés pour leur innovation, leur passion et leur dévouement envers l'excellence en recherche. Leurs diverses contributions à la recherche en sciences humaines contribuent à assurer le bien-être et la prospérité de la population canadienne de même qu'à bâtir une société plus équitable et plus juste.

̶ Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

Les lauréats des prix Impacts reçoivent une médaille ou un presse-papier en cristal. En outre, le lauréat de la Médaille d'or reçoit 100 000 $ pour poursuivre ses recherches, tandis que les lauréats des autres prix reçoivent chacun 50 000 $ pour financer leur recherche.

Pour chaque prix, les établissements admissibles proposent des candidats, qui sont évalués par un jury multidisciplinaire composé d'éminentes personnalités du monde universitaire et des secteurs privé, public et sans but lucratif du Canada et de l'étranger. Le jury sélectionne les lauréats en fonction des critères de sélection associés à chacun des cinq prix.

et de l'étranger. Le jury sélectionne les lauréats en fonction des critères de sélection associés à chacun des cinq prix. Les finalistes sont les suivants :

Prix Talent :



Semra Sevi , Université de Montréal

, Université de Montréal



Vanessa Sloan Morgan , University of Northern British Columbia

, University of

Prix Savoir :



Jean-Frédéric Morin, Université Laval





Christine Bond , University of Guelph

,

Prix Connexion :



Jessica Coon , Université McGill

, Université McGill



Kathleen Martin Ginis , University of British Columbia

,

Prix Partenariat :



Gilles Comeau , Université d' Ottawa

, Université d'



Kimberly Sawchuk , Université Concordia

Liens connexes

Personnes-ressources

Suivez le CRSH sur Twitter: @CRSH_SSHRC | #ImpactsCRSH

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Renseignements: John Power, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Navdeep Bains, Tél. : 343-550-1456, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, Tél. : 343-549-6119, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/