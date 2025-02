OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Qu'il s'agisse de faire face à une pandémie mondiale ou à des conditions météorologiques extrêmes, les professionnels et les bénévoles canadiens du domaine de la sécurité civile sauvent et protègent les personnes au Canada, assurent la sécurité des biens et de l'environnement et renforcent la résilience des communautés. Nous apprécions et reconnaissons leurs contributions remarquables à la préparation et à la lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes et autres situations d'urgence.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, était accompagné de Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, pour remettre le Prix pour service exemplaire en sécurité civile (PSESC) aux lauréats issus des quatre coins du pays. Ce prix prestigieux récompense les réalisations et les services exceptionnels dans le domaine de la sécurité civile. Il est décerné en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral et comporte cinq catégories : communautés résilientes, volontaires en recherche et sauvetage, employés en recherche et sauvetage, jeunes et contribution remarquable à la gestion des urgences.

Cette année, 129 lauréats exceptionnels (individus et groupes) ont été honorés pour leurs réalisations exceptionnelles dans leur domaine respectif. Parmi eux figurent des dirigeants de communautés autochtones, des personnes issues d'organisations non gouvernementales, des jeunes, des universitaires, des membres d'associations professionnelles, des professionnels de la sécurité civile et des bénévoles issus de tous les ordres de gouvernement. Il s'agit de la première année où des lauréats de toutes les provinces et de tous les territoires sont récompensés dans le cadre de ce prestigieux prix.



Parmi les contributions reconnues, citons l'organisation d'importantes opérations de sauvetage et d'intervention d'urgence, la mise en œuvre d'initiatives de sécurité publique visant à améliorer l'état de préparation des communautés et la mise en place de programmes de formation novateurs destinés à transmettre des compétences essentielles aux premiers intervenants et aux professionnels de la sécurité civile.

« Je suis fier de rendre hommage au nom du gouvernement du Canada aux lauréats de 2024-2025 du Prix pour service exemplaire en sécurité civile pour leurs contributions exceptionnelles dans le domaine de la sécurité civile dans l'ensemble du Canada. Leur dévouement et leurs efforts inlassables visant à protéger et à soutenir les Canadiens en temps de crise sont une véritable source d'inspiration. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à ces personnes et groupes remarquables. Je tenais également à remercier nos partenaires provinciaux et territoriaux pour leur collaboration en vue de rendre hommage à ces chefs de file. Ensemble, nous continuerons à rendre hommage aux personnes remarquables qui, aux quatre coins du pays, apportent une contribution significative à nos systèmes de gestion des situations d'urgence et à nos communautés. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les lauréats de 2024-2025 du Prix pour service exemplaire en sécurité civile ont fait preuve de générosité et de dévouement pour protéger et soutenir les Canadiens et les collectivités partout au pays. Ces personnes et organisations extraordinaires méritent toute notre gratitude et notre appui. J'aimerais remercier tous les lauréats de leurs contributions exceptionnelles à la gestion des situations d'urgence à l'échelle du Canada. »

- Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

Lancé en 2017, ce programme de reconnaissance est un partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT), comme convenu par les ministres FPT responsables de la gestion des urgences.

À ce jour, le PSESC a reconnu les contributions exceptionnelles de 494 personnes et groupes dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada.

Le PSESC comporte cinq catégories : Communautés résilientes; Jeunes; Volontaires en recherche et sauvetage; Employés en recherche et sauvetage; Contribution remarquable à la gestion des urgences.

Les lauréats reçoivent un médaillon orné d'un emblème créé par l'Autorité héraldique du Canada. L'emblème a été conçu pour s'appliquer à toutes les disciplines, à tous les ordres de gouvernement, à tous les risques et à toutes les régions. Le symbolisme porte sur la protection, la sécurité, les risques, la résilience et le Canada. L'emblème figure dans le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada.

