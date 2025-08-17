OTTAWA, ON, le 17 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a fait la déclaration suivante :

« Des feux de forêt importants brûlant dans plusieurs provinces et territoires continuent d'avoir des répercussions sur des communautés.

En ma qualité de ministre de la Gestion des urgences, j'ai approuvé une demande d'aide fédérale du gouvernement de la Nouvelle-Écosse afin de leur fournir des ressources destinées à soutenir les efforts de lutte contre les feux de forêt.

Le Centre des opérations du gouvernement de Sécurité publique collabore avec les Forces armées canadiennes ainsi qu'avec d'autres partenaires pour déployer toutes les ressources fédérales nécessaires et veiller à ce que la Nouvelle-Écosse reçoive le soutien dont elle a besoin.

Au nom de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui contribuent à assurer la sécurité de la population partout au Canada durant cette saison des feux de forêt, notamment les pompiers, les premiers intervenants, les responsables de la gestion des urgences et les bénévoles locaux.

Je continuerai à rester en contact étroit avec mon homologue de la Nouvelle-Écosse au fil de l'évolution de la situation. Notre gouvernement agira rapidement en ces temps difficiles pour fournir toute aide supplémentaire nécessaire. »

