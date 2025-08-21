OTTAWA, ON, le 21 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il versera un montant équivalent à chaque dollar donné au Fonds de secours : Feux de forêt de 2025 à Terre-Neuve-et-Labrador de la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les efforts de secours liés aux feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement fédéral versera une somme équivalente aux dons faits au Fonds de secours par les Canadiens et les Canadiennes et les entreprises. Chaque dollar versé se transformera ainsi en un don de 2 $ pour soutenir les personnes touchées par les feux de forêt. Le jumelage des dons couvrira une période de 30 jours à partir de la date d'ouverture du Fonds de secours, soit le 14 août. Les fonds amassés serviront à soutenir les efforts de secours pour les personnes touchées par les feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador, notamment celles qui ont dû évacuer leur domicile.

Des milliers de personnes ont été déplacées alors que les feux de forêt continuent de menacer des communautés à l'échelle de la province. Les fonds seront utilisés pour venir en aide aux résidents et aux résidentes les plus durement touchés dans les régions affectées de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le 20 août, la demande d'aide fédérale de Terre-Neuve-et-Labrador a été prolongée jusqu'au 29 août. Les Forces armées canadiennes et la Garde côtière canadienne continueront de fournir de l'aide à la province alors qu'elle fait face aux conséquences des feux de forêt en cours.

Le gouvernement du Canada s'engage à faire tout en son pouvoir pour soutenir toutes les personnes touchées par ces feux.

Les Canadiens et les Canadiennes qui souhaitent faire un don en argent pour aider les personnes touchées par les feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent le faire en ligne à www.croixrouge.ca ou par téléphone au 1-800-418-1111.

Citations

« Je tiens à exprimer mon sincère soutien aux personnes et aux communautés touchées par les feux de forêt à l'échelle du pays, y compris les milliers de Canadiens et Canadiennes qui ont évacué leur domicile. Alors que les feux de forêt continuent de frapper des communautés de Terre-Neuve-et-Labrador, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement provincial, les dirigeants autochtones et la Croix-Rouge canadienne pour nous assurer de mener une intervention coordonnée et empreinte de compassion. Les Canadiens et Canadiennes ont toujours fait preuve d'une générosité remarquable en cas de crise. Grâce au jumelage des dons versés à la Croix-Rouge canadienne, nous contribuons à amplifier cette générosité - en soutenant davantage les familles. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Alors que les feux de forêt continuent de frapper les familles et les communautés de la province, les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador ont fait preuve de gentillesse et de bienveillance envers leurs voisins par leur bénévolat et leurs dons. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral s'engage à verser un montant équivalent aux dons faits à la Croix-Rouge canadienne, ce qui signifie que chaque contribution aidera davantage les communautés à se rétablir. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la province, les dirigeants autochtones et la Croix-Rouge canadienne pour mener une intervention coordonnée et empreinte de compassion auprès de toutes les personnes touchées par cette catastrophe. Les résidents et résidentes de Terre-Neuve-et-Labrador sont réputés pour leur résilience. Le gouvernement fédéral est là pour les aider à traverser cette épreuve. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Les feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador continuent de menacer les communautés, et les équipes de la Croix-Rouge apportent leur aide à des milliers de personnes touchées. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour sa générosité en égalant les dons versés au fonds de secours 2025 pour les feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette saison des feux de forêt a été impitoyable partout au pays, et la Croix-Rouge canadienne a été présente lorsque les gens en avaient le plus besoin. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Faits en bref

La page Web www.gov.nl.ca/alerts (en anglais seulement) contient des renseignements à jour sur les feux de forêt. Suivez le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador sur Facebook (en anglais seulement) et sur X (en anglais seulement)

sur Facebook (en anglais seulement) et sur X (en anglais seulement) Renseignements et ressources du gouvernement du Canada : Feux de forêt

: Feux de forêt Intelli-feu Canada

