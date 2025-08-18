OTTAWA, ON, le 17 août 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ainsi qu'à l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et à Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, alors qu'ils feront le point sur la saison des feux de forêt de 2025.

Avant la conférence de presse, des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo à l'intention des médias pour faire le point sur les tendances de la saison des feux de forêt. Les journalistes pourront poser des questions aux fonctionnaires présents et les réponses pourront être attribuées à leur auteur.

L'ensemble des renseignements et des documents associés à cette séance d'information seront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse ministérielle, à 11 h 30 (HAE).

Séance d'information technique pour les médias

Événement : virtuel

Date : le lundi 18 août 2025

Heure : 10 h (HAE)

Lieu : Théâtre national de la presse, salle 200, édifice Sir-John-A.- Macdonald

144, rue Wellington , Ottawa ( Ontario )



Conférence de presse

Événement : virtuel

Date : le lundi 18 août 2025

Heure : 11 h 30 (HAE)

Lieu : Théâtre national de la presse, salle 200, édifice Sir-John-A.- Macdonald

144, rue Wellington , Ottawa ( Ontario )

Remarques à l'intention des médias

Une interprétation simultanée audio sera disponible. Seuls les membres de la Tribune de la presse pourront participer à la période de questions et réponses de la séance d'information technique, qui aura lieu sur place et par Zoom. Les membres des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

