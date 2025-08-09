Le Lgén (à la retraite) Ashley est devenu le premier et le seul officier de la Marine royale canadienne à avoir commandé la Force aérienne du Canada.

HALIFAX, NS, le 9 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada rend fièrement hommage à un Canadien dont le service a contribué à façonner la capacité militaire du Canada pendant la Guerre froide.

Le samedi 9 août 2025, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, ont rendu hommage au lieutenant-général (à la retraite) Larry Ashley dans le cadre du programme Héros de chez nous de Parcs Canada au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. La cérémonie a eu lieu dans la municipalité régionale d'Halifax, au Musée de l'aviation de Shearwater, en présence de dignitaires et de membres de la famille.

Né à Simcoe, en Ontario, le Lgén. (à la retraite) Ashley est devenu le premier et le seul officier de la Marine royale canadienne à avoir commandé la Force aérienne du Canada. Il a contribué à ouvrir la voie à l'utilisation des hélicoptères en mer et a œuvré à faire de la communauté de l'aéronavale canadienne l'une des plus performantes au monde pendant la Guerre froide. Promis à de hautes fonctions, il a occupé des rôles clés au sein du Commandement aérien (aujourd'hui l'Aviation royale canadienne) à Winnipeg, a commandé la Base des Forces canadiennes Shearwater. Il a aussi participé aux opérations de l'OTAN en Europe, où il a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du système de détection et de commandement aéroporté, conçu pour détecter les aéronefs, les navires, et les véhicules à longue portée, et pour contrôler et diriger l'espace de combat, lors d'engagements aériens. À son retour au Canada, il est devenu le commandant du Commandement aérien, poste qu'il a occupé jusqu'à sa retraite en 1989.

Tout au long de sa carrière, le Lgén. (à la retraite) Ashley a œuvré au bénéfice de sa communauté. Il s'est impliqué auprès du Musée de l'aviation de Shearwater pendant la majeure partie de sa vie et fut l'un des directeurs fondateurs de la Fondation du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Toujours marin dans l'âme, il a siégé pendant deux décennies au conseil d'administration de Bytowne Brigantine, un programme de voile destiné à aider les jeunes défavorisés.

« L'héritage du lieutenant-général (à la retraite) Larry Ashley nous rappelle la force, le courage et l'engagement indéfectible qui définissent les Forces armées canadiennes. Son service distingué, tant dans la Marine royale canadienne que dans la l'Aviation royale canadienne, incarne avec force le leadership dans une époque marquée par la polarisation. Le leadership de ce vétéran devrait être un rappel pour nous tous de ce que nous pouvons accomplir, en tant que Canadiens et Canadiennes, en période d'instabilité et de conflit, pour protéger et façonner notre pays. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« L'histoire du lieutenant-général (à la retraite) Ashley résonne profondément ici à Halifax et partout en Nouvelle-Écosse. En tant que Héros de chez nous, son engagement illustre les valeurs fondamentales pour notre communauté, telles que le leadership, la persévérance et le dévouement envers le pays. C'est un honneur de célébrer ses remarquables contributions aujourd'hui. »

L'honorable Darren Fisher

Député de Dartmouth-Cole Harbour

« Parcs Canada est honoré d'ajouter le lieutenant-général (à la retraite) Larry Ashley au titre de nouveau Héros de chez nous. Il se joint à une liste grandissante de Canadiens et Canadiennes reconnus pour leur leadership, leur engagement communautaire, et leur dévouement à faire une différence. J'invite l'ensemble de la population canadienne à découvrir son histoire ainsi que celles des autres Héros de chez nous qui ont contribué à bâtir le Canada que nous connaissons aujourd'hui. »

Ron Hallman

Président et directeur général de Parcs Canada

« Le lieutenant-général (à la retraite) Larry Ashley incarne le meilleur de ce que signifie servir, tant en uniforme qu'au sein de la communauté. Seul officier de la Marine royale canadienne à avoir commandé la Force aérienne du Canada, sa carrière a innové et a établi des liens durables entre nos forces navales et aériennes. Son héritage continue d'inspirer des générations de marins et d'aviateurs, et il est tout à fait approprié qu'il soit honoré aujourd'hui en tant que héros de chez nous. »

Vice-amiral Angus Topshee

Commandant, Marine royale canadienne

« Aujourd'hui, nous avons rendu hommage à l'héritage du lieutenant-général (à la retraite) Larry Ashley, un Canadien distingué qui a fièrement commandé la Force aérienne du Canada à un moment important de son histoire. Ses contributions à la communauté des hélicoptères maritimes et aux opérations navales sont encore observables aujourd'hui, laissant ainsi un héritage impressionnant provenant d'une personne impressionnante. Nous sommes heureux de célébrer les réalisations de ce héros de chez nous. »

Lieutenante-générale Jamie Speiser-Blanchet,

Commandante de l'Aviation royale canadienne

Les faits en bref

Le Lt.-Gén. (à la retraite) Ashley s'est joint à la Marine royale canadienne en tant qu'élève-officier et, au cours d'une carrière de 34 ans marquée par la détermination, l'innovation et les occasions saisies, il a gravi les échelons jusqu'au grade de lieutenant-général et a assumé le commandement de la Force aérienne canadienne.

Il a reçu de nombreux honneurs et distinctions au cours de sa carrière militaire. Il a été nommé Commandeur de l'Ordre du mérite militaire du Canada (1986), a reçu la Médaille du jubilé d'or de la Reine (2002) ainsi que la Médaille du jubilé de diamant de la Reine (2012). Il a été aide de camp (ADC) du gouverneur général du Canada et aide de camp honoraire auprès de quatre lieutenant-gouverneurs provinciaux.

(1986), a reçu la Médaille du jubilé d'or de la Reine (2002) ainsi que la Médaille du jubilé de diamant de la Reine (2012). Il a été aide de camp (ADC) du gouverneur général du et aide de camp honoraire auprès de quatre lieutenant-gouverneurs provinciaux. Lancé par Parcs Canada en 2015 à titre d'initiative communautaire, le programme Héros de chez nous a d'abord été lancé pour célébrer les histoires inspirantes de Canadiens et Canadiennes, tant civils que militaires, qui ont soutenu les efforts des Alliés pendant les Première et Seconde Guerres mondiales. Le programme a évolué pour inclure des personnes de partout au Canada qui ont apporté une contribution importante à leur communauté. Cette initiative met en lumière les réalisations remarquables de ces héros et l'impact durable qu'ils ont eu sur leur communauté. À ce jour, plus de 140 personnes de partout au pays ont été honorées, illustrant l'influence profonde de l'engagement communautaire et l'esprit d'effort collectif.

