HALIFAX, NS, le 12 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et la députée Shannon Miedema, au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, feront une annonce portant sur l'écologisation des opérations à la réserve de parc national de l'Île-de-Sable.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le mardi 16 décembre 2025



Heure : 13 h 30 (HNA)



Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin

d'obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et R.S.V.P. : Jodi Hawkins, Agente, partenariat, engagement et communications, Unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale, [email protected]