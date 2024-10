HALIFAX, NS, le 12 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire connaître les histoires des personnes, des lieux et des événements qui ont contribué à la richesse et à la diversité du patrimoine de notre pays.

Aujourd'hui, Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour a rendu hommage à M. Floyd H. Prosser dans le cadre du programme Héros de chez nous de Parcs Canada, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada. La cérémonie s'est déroulée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au lieu historique national du Canada de la Citadelle-d'Halifax, en présence de dignitaires et de membres de la famille.

M. Floyd H. Prosser

Né en 1920 à Elgin, au Nouveau-Brunswick, Floyd H. Prosser s'est enrôlé dans les Forces actives de l'Armée canadienne en 1941 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Transféré à l'étranger, il s'entraîne pendant deux ans sur les chars d'assaut en Angleterre et en Écosse avant d'être envoyé en Italie en 1943. M. Prosser était présent lors de nombreuses batailles célèbres de la 1re Brigade blindée canadienne et, outre la difficulté des combats contre les soldats ennemis coriaces, lui et les autres troupes canadiennes ont souffert des conditions météorologiques extrêmes marquées par des étés chauds et des hivers glaciaux. Après avoir quitté l'Italie, M. Prosser a débarqué en France en mars 1945 lorsque la 1re Brigade blindée canadienne a été envoyée pour soutenir la libération de l'Europe. Pendant le temps qu'il a passé à l'étranger, il a vu Winston Churchill et le roi George VI en personne lors d'inspections au garde-à-vous. De plus, lui et d'autres troupes canadiennes ont été bénis par le pape à leur arrivée à Rome.

M. Prosser est retourné à la vie civile en 1946, après avoir servi pendant près de cinq ans loin de son pays, et a travaillé comme électricien industriel à Westinghouse Canada jusqu'à sa retraite en 1975. Après avoir pris sa retraite, il s'est activement impliqué dans la Légion royale canadienne et il a également rendu visite à d'autres anciens combattants hospitalisés.

Pour souligner le 80e anniversaire du jour J en 2024, Parcs Canada a l'honneur d'ajouter Floyd H. Prosser au programme Héros de chez nous. Il vient allonger encore la liste de Canadiennes et de Canadiens qui ont été reconnus pour leur contribution en tant que dirigeants communautaires de premier plan, conformément à la mission et aux priorités de Parcs Canada, et pour leurs efforts visant à protéger et à promouvoir le patrimoine naturel et culturel du Canada dans le cadre du programme Héros de chez nous. Son histoire sera ajoutée à l'exposition Forteresse d'Halifax : Une ville façonnée par le conflit au lieu historique national du Canada de la Citadelle-d'Halifax, dans une présentation entièrement consacrée aux Héros de chez nous de l'ensemble du pays.

« J'ai le privilège, au nom du gouvernement du Canada, de mettre à l'honneur M. Floyd H. Prosser à titre de Héros de chez nous de Parcs Canada pour son service remarquable et son impact durable sur sa communauté et son pays. En mettant en lumière l'histoire de personnes comme M. Prosser, nous exprimons non seulement notre gratitude pour leurs sacrifices, mais nous préservons également leur héritage afin d'inspirer et d'éduquer les générations futures de Canadiennes et de Canadiens. »

Darren Fisher

Député pour Dartmouth-Cole Harbour

« Le programme Héros de chez nous de Parcs Canada souligne les apports exceptionnels de personnes comme M. Floyd H. Prosser, dont le dévouement et le service pendant la Seconde Guerre mondiale illustrent le courage et l'engagement véritables. Son héritage est une source d'inspiration pour nous tous, car il montre comment une personne peut aider à façonner l'avenir de sa communauté et de son pays. J'encourage tout le monde à découvrir les histoires de M. Prosser et d'autres Canadiennes et Canadiens remarquables dans le cadre de ce programme. »

Ron Hallman

Président et directeur général de Parcs Canada

Pour les services rendus à son pays, Floyd H. Prosser s'est vu décerner l'Étoile de 1939-1945, l'Étoile d'Italie, l'Étoile France-Allemagne, la Médaille de la défense, la Médaille du service volontaire canadien avec barrette pour service à l'étranger et la Médaille de guerre.

s'est vu décerner l'Étoile de 1939-1945, l'Étoile d'Italie, l'Étoile France-Allemagne, la Médaille de la défense, la Médaille du service volontaire canadien avec barrette pour service à l'étranger et la Médaille de guerre. M. Prosser était un ardent partisan de la campagne du coquelicot de la Légion royale canadienne et il a apporté son soutien à d'autres anciens combattants en leur rendant régulièrement visite à l'hôpital. Même après sa mort, M. Prosser a soutenu la Légion en demandant que les dons commémoratifs soient versés à sa filiale.

Halifax a joué un rôle important pendant les guerres mondiales en tant que point de rassemblement des convois de ravitaillement et des troupes en partance pour l'étranger. Au cours de la Première Guerre mondiale, la ville a été le dernier morceau de terre canadien à avoir été foulé par de nombreuses troupes, et le premier à avoir été foulé à leur retour.

a joué un rôle important pendant les guerres mondiales en tant que point de rassemblement des convois de ravitaillement et des troupes en partance pour l'étranger. Au cours de la Première Guerre mondiale, la ville a été le dernier morceau de terre canadien à avoir été foulé par de nombreuses troupes, et le premier à avoir été foulé à leur retour. Lancé par Parcs Canada en 2015 à titre d'initiative communautaire, le programme Héros de chez nous honorait, à l'origine, les histoires de citoyens ordinaires, militaires et civils, qui ont contribué aux efforts des Alliés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le programme évolue pour reconnaître également des personnes exceptionnelles de divers horizons qui ont un lien ou une association avec des lieux administrés par Parcs Canada ou avec le mandat de Parcs Canada : protéger et mettre en valeur l'histoire et le patrimoine naturel du Canada . À ce jour, plus de 140 Canadiennes et Canadiens de tout le pays ont été reconnus.

