Laraine Orthlieb est devenue la première femme officière générale, et à la fin de sa carrière, au moment de prendre sa retraite, elle portait le grade de commodore.

CALGARY, AB, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire connaître les histoires des personnes, des lieux et des événements qui ont contribué à la richesse et à la diversité du patrimoine de notre pays.

Le vendredi 13 octobre 2023, l'honorable George Chahal, député de Calgary Skyview, a rendu hommage à la commodore (retraitée) Laraine Orthlieb dans le cadre du programme Les héros de chez nous de Parcs Canada, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada. La cérémonie a eu lieu au NCSM Tecumseh, en présence de dignitaires et de membres de la famille.

Née à Saint John, au Nouveau-Brunswick, Laraine Orthlieb est devenue la première femme officière générale, et la deuxième femme aux commandes de l'équipage d'un navire. Elle détenait le grade de commodore au moment de prendre sa retraite. Alors qu'elle était capitaine du NCSM Tecumseh, l'établissement naval basé à terre a été nommé « meilleure division de la réserve navale au Canada » en 1985. Elle a également reçu une reconnaissance considérable de sa collectivité pour son travail dans la marine et dans le secteur privé.

Outre son travail dans la marine, la commodore (retraitée) Orthlieb a joué un rôle déterminant dans la création du Musée naval de l'Alberta, le plus grand musée naval au Canada, où l'histoire et les traditions de la marine canadienne sont une source d'inspiration pour tous ceux qui le visitent. La commodore (retraitée) Orthlieb est une véritable chef de file qui a ouvert les portes de la marine aux femmes, et ses actions ont inspiré de nombreuses femmes marines.

Afin de souligner le 100e anniversaire de la Réserve navale en 2023, Parcs Canada a l'honneur d'ajouter le nom de la commodore (retraitée) Laraine Orthlieb à la liste du programme Les héros de chez nous. La commodore (retraitée) Orthlieb s'ajoute à une liste de plus en plus longue de Canadiens et de Canadiennes qui ont été reconnus pour leur contribution en tant que dirigeants communautaires de premier plan, conformément à la mission et aux priorités de Parcs Canada, et pour leurs efforts visant à préserver et à promouvoir le patrimoine naturel et culturel du Canada dans le cadre du programme Les héros de chez nous.

« Laraine Orthlieb est une dirigeante naturelle qui a fait tomber de nombreuses barrières tout au long de sa carrière. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de reconnaître la commodore (retraitée) Orthlieb comme la plus récente addition au programme Les héros de chez nous, pour son dévouement à faire connaître le patrimoine naval et son importante contribution à la collectivité navale. En faisant connaître aux Canadiens l'histoire exemplaire des Héros de chez nous, nous exprimons notre gratitude pour leur service et créons un héritage dont les Canadiens se souviendront et dont ils tireront des leçons pour les générations à venir. »

« Le programme Les héros de chez nous de Parcs Canada met en lumière les précieuses contributions des chefs de file de la collectivité qui contribuent à l'histoire du Canada. La commodore (retraitée) Orthlieb a fait des progrès remarquables tout au long de sa carrière et continue d'inspirer les autres. J'encourage tout le monde à en apprendre davantage sur notre nouvelle héroïne de chez nous et sur les nombreux autres Canadiens qui ont été honorés dans le cadre de notre programme commémoratif. »

« En la personne de la commodore (retraitée) Laraine Orthlieb, nous trouvons non seulement une dirigeante novatrice qui a fait tomber les barrières au sein de la Marine royale canadienne, mais aussi une véritable héroïne de chez nous dont le dévouement inébranlable à l'égard de notre nation continue d'être une source d'inspiration. Son dossier de service illustre les valeurs et l'engagement qui définissent notre marine. Les contributions de la commodore Orthlieb à notre marine et à notre pays resteront gravées dans notre histoire, nous rappelant les personnes remarquables qui ont façonné l'héritage maritime du Canada. »

La commodore (retraitée) Laraine Orthlieb a été reconnue et récompensée pour son travail dans la marine et dans le secteur privé. Les Cadets de la Marine royale du Canada lui ont rendu hommage en créant le Prix de la détermination Commodore Orthlieb . Elle a été intronisée au Women's Hall of Fame et honorée par la filiale du Nouveau-Brunswick de l'Association canadienne pour les Nations Unies, et est membre honoraire du conseil d'administration du Musée naval de l' Alberta . Elle est fière de parrainer le NCSM Regina depuis 1991.

La commodore (retraitée) Laraine Orthlieb a été reconnue et récompensée pour son travail dans la marine et dans le secteur privé. Les Cadets de la Marine royale du Canada lui ont rendu hommage en créant le Prix de la détermination Commodore Orthlieb . Elle a été intronisée au Women's Hall of Fame et honorée par la filiale du Nouveau-Brunswick de l'Association canadienne pour les Nations Unies, et est membre honoraire du conseil d'administration du Musée naval de l' Alberta . Elle est fière de parrainer le NCSM Regina depuis 1991.

Lancé par Parcs Canada en 2015 à titre d'initiative communautaire, le programme Les héros de chez nous honorait, à l'origine, les histoires de citoyens ordinaires, militaires et civils, qui ont contribué aux efforts des Alliés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le programme a depuis évolué et rend maintenant hommage à des personnes remarquables issues de divers milieux, pour leurs réalisations exceptionnelles et leurs contributions inestimables à leur collectivité. Ces personnes sont des chefs de file, des mentors et des modèles qui ont un lien avec les lieux administrés par Parcs Canada ou les collectivités avoisinantes. Ces héros ont apporté une contribution importante à des projets qui s'inscrivent dans le mandat de Parcs Canada. À ce jour, plus de 140 Canadiens de tout le pays ont été reconnus. Le mois d'octobre est le Mois de l'histoire des femmes au Canada . C'est l'occasion de célébrer les femmes et les jeunes filles de notre passé et de notre présent qui contribuent à un Canada meilleur et plus inclusif.

