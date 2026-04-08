Montréal, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de rendre hommage aux personnes qui contribuent durablement au bien-être des vétérans et des vétéranes et qui aident à préserver la mémoire de leur service, de leurs sacrifices et de leurs réalisations.

Aujourd'hui à Montréal, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a remis la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à 13 bénévoles dévoués :

Gilles Landry a fièrement servi dans les Forces armées canadiennes et continue de servir les vétérans depuis plus de 30 ans grâce à son travail auprès de plusieurs organisations. Pierre Pellerin a consacré près de 40 ans de son temps, de son énergie et de son expertise à améliorer la vie des vétérans de sa communauté, notamment grâce à son engagement indéfectible envers la Légion royale canadienne.

Les jeunes lauréats, Caterina Arena-Saia, Sean Esdon, Pierce Schaefer et Nelith Sigirige, sont reconnus pour avoir fondé le Mémorial du caporal François (Franck) Dupéré en 2023. Ce projet voyagera au Canada au cours des 100 prochaines années afin d'honorer les soldats canadiens morts au service de leur pays. Ce projet encourage également la commémoration et l'apprentissage auprès des élèves, et a reçu un financement dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration d'Anciens Combattants Canada.

Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont ces personnes exceptionnelles ont aidé à soutenir les vétérans et leur famille et à renforcer la commémoration au sein de leur communauté.

Pour en savoir plus sur la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants ou pour proposer la candidature d'une personne pour ce prix, veuillez consulter veterans.gc.ca.

Citations

« Ces bénévoles exceptionnels incarnent la compassion, le dévouement et la gratitude que les Canadiens et les Canadiennes éprouvent envers leurs vétérans. Ils nous rappellent que le service ne se définit pas par l'âge, mais par le choix d'être présent pour les autres. C'est un privilège pour moi de remettre cette distinction à ces 13 récipiendaires méritants. Grâce à leur engagement, ils veillent à ce que les histoires et les sacrifices de nos vétérans ne soient jamais oubliée, et ils nous inspirent à assumer à notre tour cette responsabilité. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref :

Créée en avril 2001 avec l'approbation de la gouverneure générale, la Mention élogieuse est depuis décernée chaque année à des récipiendaires sélectionnés.

Plus de 1 400 distinctions ont été décernées depuis sa création.

La Mention élogieuse comprend un certificat, une épinglette pour le port civil et une barrette pour le port avec des décorations.

Le motif représente une feuille d'érable dorée sur un coquelicot rouge -- une fleur longtemps associée aux sacrifices de la guerre -- surmontée de la couronne royale.

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]