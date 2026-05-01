OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Depuis des générations, l'arbre du danger est l'un des symboles les plus évocateurs de la Première Guerre mondiale, en particulier de la bataille de Beaumont-Hamel.

Le 1er juillet 1916, premier jour de la bataille de la Somme, 90 % des soldats du Newfoundland Regiment ont été tués ou blessés en moins d'une heure, dont beaucoup près du pied de l'arbre du danger.

L'arbre du danger de Beaumont-Hamel a fini par se décomposer et a été remplacé à plusieurs reprises au cours des 100 dernières années.

L'Université Memorial a collaboré avec Anciens Combattants Canada pour trouver des moyens de souligner le 100e anniversaire de l'université en tant que mémorial vivant et le 110e anniversaire de la bataille de Beaumont-Hamel. Anciens Combattants Canada a demandé à l'université de mettre à profit son expertise en ingénierie pour construire une réplique de l'arbre du danger qui sera installée de façon permanente au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel.

Le département des services techniques de l'Université Memorial, qui élabore des solutions sur mesure à l'aide de prototypes personnalisés et d'équipements spécialisés pour l'université, a créé cette réplique en partenariat avec Anciens Combattants Canada. L'artiste locale Brittany Mitchell a peint la structure, donnant vie aux derniers détails de l'arbre.

Aujourd'hui, le public et la communauté de l'Université Memorial étaient présents pour assister au dévoilement de la réplique avant qu'elle ne soit transportée vers son emplacement définitif.

« Ce monument symbolise la perte et le deuil pour l'Université Memorial et pour Terre-Neuve-et-Labrador, mais aussi l'espoir, affirme Janet Morrison, Ph. D., rectrice et vice-chancelière de l'Université Memorial. L'université est un mémorial vivant dédié à ceux qui ont donné leur vie; elle a été fondée il y a un siècle pour honorer ce passé en promettant un avenir meilleur. Nous avons été honorés de construire ce monument et émus par le respect manifesté par toutes les personnes qui ont participé à sa fabrication. »

« La bataille de Beaumont-Hamel est l'un des moments les plus solennels de l'histoire de Terre-Neuve-et-Labrador, marquée par un courage extraordinaire et des pertes dévastatrices, souligne l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale. Ce nouvel arbre du danger se dressera sur le sol français en hommage aux fils de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont donné leur vie à Beaumont-Hamel. De tels gestes de commémoration rendent hommage aux fières contributions militaires de notre nation et garantissent que ces sacrifices resteront gravés dans la mémoire des générations futures. »

La réplique a été officiellement remise à Anciens Combattants Canada. Les Forces armées canadiennes transporteront le monument de l'autre côté de l'Atlantique afin qu'il soit installé de façon permanente au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel, en France. L'inauguration en France aura lieu lors d'une cérémonie spéciale à laquelle assisteront des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador, des partenaires du site et des voisins, le 30 juin, la veille de la cérémonie marquant le 110e anniversaire de la bataille de Beaumont-Hamel.

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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