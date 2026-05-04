Le Monument rendra hommage à l'engagement et au sacrifice des Canadiens et des Canadiennes qui ont servi en Afghanistan

OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a procédé à l'inauguration des travaux de construction sur le futur site du Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan.

Ce monument rendra hommage au service, au sacrifice et à l'héritage durable des plus de 40 000 membres des Forces armées canadiennes ainsi que des centaines de civils et de représentants du gouvernement qui ont appuyé la mission en Afghanistan de 2001 à 2014, soit le plus long déploiement de combat du Canada.

La mission a coûté la vie à 158 membres des Forces armées canadiennes, à un diplomate, à quatre travailleurs humanitaires, à un entrepreneur du gouvernement et à un journaliste. Des milliers d'autres personnes continuent de vivre avec des séquelles physiques et psychologiques durables.

La cérémonie a marqué une étape importante du projet, réunissant des vétérans et vétéranes, des familles, des membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, des ministres, des parlementaires, des jeunes et des membres de la communauté.

Situé aux Plaines Lebreton, près du Musée canadien de la guerre à Ottawa, le Monument rendra hommage aux personnes qui ont servi en Afghanistan et à celles qui les ont soutenues. La conception architecturale du Monument, développée par l'équipe Stimson, reflète des thèmes de la guérison et s'inspire de la roue de médecine. Il prend la forme d'un espace circulaire et sacré, une « base » de réflexion, de souvenir et de contemplation. Il se compose de quatre portails représentés par quatre vestes pare-éclats en bronze drapées sur des croix, qui entourent le centre. Les noms des personnes tombées au combat sont gravés sur les murs de trois des quadrants du cercle. Le quatrième quadrant, orienté vers l'Afghanistan, est consacré au peuple afghan.

On s'attend à ce que la construction du Monument soit terminée à la fin de l'année 2028, après quoi il sera officiellement dévoilé au public.

Citations

« La cérémonie d'aujourd'hui tisse un lien entre le passé et le présent du Canada. Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan témoignera durablement du courage et du sacrifice des Canadiens et Canadiennes qui ont servi. Il nous invite à nous souvenir des personnes qui ont donné leur vie, à reconnaître le soutien des familles qui ont porté le fardeau de ce service et à veiller à ce que l'héritage de cette mission continue de façonner notre identité nationale. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« La mission du Canada en Afghanistan a marqué toute une génération de membres des Forces armées canadiennes, leurs familles et notre pays. La cérémonie d'aujourd'hui marque le début d'un lieu de mémoire permanent, garantissant que le service et les sacrifices de la plus longue mission de combat du Canada ne soient jamais oubliés. Ce monument constituera un hommage durable au courage, au dévouement et au sacrifice de toutes les personnes qui ont servi. »

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Pendant plus d'une décennie, des membres des Forces armées canadiennes, de la GRC, des services de police de partout au Canada, des civils et des partenaires ont servi avec courage et dévouement à l'appui de la mission du Canada en Afghanistan.

Ce monument restera un lieu de mémoire permanent et un hommage à l'héritage durable de leur service. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Ce monument rend hommage à tous les Canadiens et Canadiennes qui ont servi en Afghanistan. Il nous rappelle les sacrifices consentis par des milliers de personnes et transmet aux générations futures les valeurs qui sont au cœur de notre identité : le courage, la solidarité et le dévouement. Il s'agit d'un lieu de recueillement et de reconnaissance, où chaque histoire individuelle vient s'inscrire dans notre mémoire collective. »

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des langues officielles

Faits en bref

La mission du Canada en Afghanistan a été le plus vaste déploiement militaire canadien depuis la Seconde Guerre mondiale et demeure, encore aujourd'hui, très présente dans la mémoire collective.

Le rôle de combat du Canada en Afghanistan s'est terminé en juillet 2011, laissant place à une mission centrée sur la formation des forces armées et policières afghanes.

Les derniers militaires canadiens ont quitté l'Afghanistan en mars 2014.

Les travaux de construction du Monument débuteront ce printemps et devraient se terminer à la fin de 2028.

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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