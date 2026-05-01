OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité canadienne et ministre responsable des Langues officielles, en compagnie d'intervenants clés, de vétéranes, de vétérans et d'étudiants locaux, lanceront officiellement la construction du Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan.

Il sera possible de prendre des photos pendant et après la cérémonie, et d'interviewer la ministre McKnight et d'autres dignitaires par la suite.

Lieu : Site du futur Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan

Côté est de la rue Booth, sur les plaines LeBreton

(en face du Musée canadien de la guerre, de l'autre côté de la rue Booth)

Ottawa (Ontario) Date : Le lundi 4 mai 2026 Heure : 13 h (HE)

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire avant 11 h (HE) le lundi 4 mai par courriel à l'adresse [email protected]. Préciser le nom du journaliste et l'organe de presse. Se présenter au plus tard à midi (HE).

Prière de nous informer de tout besoin en matière d'accessibilité. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour vous permettre de participer.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Pour obtenir de plus amples renseignements : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613‑992‑7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]