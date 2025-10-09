OTTAWA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a publié une mise à jour sur les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules (le Plan d'action).

Depuis son lancement en mai 2024, le Plan d'action a ciblé les efforts pour prévenir le vol de véhicules, récupérer les véhicules volés, empêcher leur exportation et lutter contre les réseaux criminels organisés responsables de ces crimes.

La plus récente mise à jour fait suite aux progrès réalisés communiqués plus tôt cette année et recense les efforts collectifs mis en œuvre par le gouvernement du Canada et ses partenaires entre novembre 2024 et mai 2025, notamment :

Mettre en œuvre une stratégie visant à partager les données disponibles sur les numéros d'identification des véhicules (NIV) importés/exportés avec des partenaires externes, tels qu'Équité et Carfax, afin de contribuer à perturber le flux de véhicules volés en provenance du Canada.

Fournir un financement au gouvernement du Québec pour appuyer les efforts des services de police visant à transmettre des renseignements et des informations exploitables à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à prendre rapidement possession des véhicules volés interceptés dans les ports et les gares de triage.

Augmenter le nombre d'examens de conteneurs de marchandises destinées à l'exportation afin de soutenir l'utilisation continue de la technologie de détection de véhicules appartenant à la GRC.

Accorder des subventions pour 8 projets, d'une valeur maximale de 150 000 $ chacun, à des petites et moyennes entreprises canadiennes afin de développer des solutions novatrices pour dissuader et prévenir le vol de véhicules, notamment les systèmes de sécurité faisant appel aux téléphones intelligents, les dispositifs de verrouillage assistés par l'IA et les capteurs dotés de technologies de reconnaissance gestuelle.

Offrir le cours spécialisé sur les techniques en matière de vols de véhicules aux forces de l'ordre.

Réaliser des évaluations de sécurité ciblées dans les installations portuaires à haut risque de Vancouver, de Montréal et d'Halifax, accompagnées de révisions des plans de sécurité et d'inspections de suivi pour vérifier la conformité.

Notre Plan d'action porte fruit. Les vols de véhicules à moteur ont fortement diminué en 2024, et les incidents déclarés par la police ont chuté de 17 %. Les vols de véhicules ont continué de diminuer à l'échelle nationale en 2025. Une baisse de 19 % a été déclarée au cours du premier semestre de 2025, par rapport à la même période l'an passé, selon le dernier rapport sur les tendances d'Équité Association.

Mais nous ne baisserons pas la garde. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent être assurés que le gouvernement du Canada et les organismes d'application de la loi demeureront vigilants, alors que nous poursuivons la lutte contre le vol de véhicules et les crimes connexes, et collaborons pour protéger les biens de tous et assurer la sécurité de nos communautés.

« Notre Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules fait ses preuves. Le nombre de vols de véhicules diminue grâce à nos partenariats solides avec les forces de l'ordre, l'industrie et les gouvernements provinciaux. Ensemble, nous travaillons à déstabiliser les groupes criminels organisés responsables de ces actes et de nombreux autres crimes qui affectent nos communautés. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada offre un soutien essentiel aux partenaires du domaine de l'application de la loi pour les aider à freiner les crimes liés aux vols de véhicules, à enquêter sur ces crimes et à poursuivre les auteurs de ces crimes en justice. Nos agents des services frontaliers ont un impact réel sur la protection de la chaîne d'approvisionnement et la perturbation des activités criminelles qui surviennent à la frontière. Nous avons renforcé notre capacité à analyser les données sur les véhicules volés, ciblé davantage les conteneurs et maintenu notre engagement à donner suite à tous les signalements présentés par nos partenaires du domaine de l'application de la loi. Nous sommes motivés par les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action national, et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour accroître nos efforts. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Le gouvernement du Canada intensifie ses efforts pour lutter contre le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent, des crimes qui sont liés depuis longtemps aux vols de véhicules, grâce à son Plan frontalier de 1,3 milliard de dollars.

Le gouvernement du Canada a déposé un projet de loi intitulé la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada pour renforcer notre intervention afin de lutter contre les réseaux criminels qui deviennent de plus en plus sophistiqués, y compris les crimes organisés transnationaux, comme les vols de véhicules.

pour renforcer notre intervention afin de lutter contre les réseaux criminels qui deviennent de plus en plus sophistiqués, y compris les crimes organisés transnationaux, comme les vols de véhicules. Le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules a été élaboré en collaboration avec d'autres ordres de gouvernement, des organismes responsables de l'application de la loi et l'industrie à la suite du Sommet national en février 2024.

Depuis le début de 2024, le gouvernement du Canada a investi 15 millions de dollars pour renforcer les efforts des forces de l'ordre pour lutter contre le vol de véhicules et soutenir une réponse coordonnée, tant au niveau national qu'international, face à ce crime. L'ASFC a également reçu 28 millions de dollars pour accroître sa capacité à identifier et à inspecter les conteneurs maritimes contenant des véhicules volés, explorer des solutions technologiques, transmettre des renseignements et collaborer avec des partenaires nationaux afin de récupérer les véhicules volés.

L'ASFC a intercepté 2 277 véhicules volés dans des gares de triage et des ports en 2024, ce qui représente une augmentation de plus de 25 % par rapport à l'année précédente, et a intercepté 1 185 véhicules depuis le début de l'année 2025. L'ASFC a également établi un point de contact centralisé offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant aux services de police de coordonner les demandes de localisation de véhicules susceptibles d'être suivis jusqu'à un port maritime ou une installation intermodale, et continue de donner suite à la totalité des signalements.

