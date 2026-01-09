OTTAWA, ON, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État au Travail, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada afin de réduire l'implication des jeunes dans les gangs et la criminalité violente dans le quartier de Rexdale à Toronto.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Événement : en personne

Date : lundi 12 janvier 2026

Heure : 16 h (HNE)

Lieu :

Rexdale Community Hub

21 Panorama Court

Etobicoke, Ontario

Remarques à l'intention des médias :

Veuillez entrer par l'entrée principale du Rexdale Community Health Centre située au 21 Panorama Court et la réception vous dirigera vers l'événement.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des Communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]