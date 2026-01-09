Nouvelles fournies parSécurité publique et Protection civile Canada
09 janv, 2026, 14:57 ET
OTTAWA, ON, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada afin de soutenir les jeunes à risque à Scarborough.
Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.
Événement : en personne
Date : lundi 12 janvier 2026
Heure : 11 h 30 (HNE)
Lieu :
Malvern Family Resource Centre
90, chemin Littles
Scarborough, Ontario
Remarques à l'intention des médias :
- Les représentants des médias doivent entrer par l'entrée sud à partir du stationnement et s'enregistrer à la réception pour avoir accès aux lieux.
SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada
Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des Communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]
