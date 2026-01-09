OTTAWA, ON, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada afin de soutenir les jeunes à risque à Scarborough.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Événement : en personne

Date : lundi 12 janvier 2026

Heure : 11 h 30 (HNE)

Lieu :

Malvern Family Resource Centre

90, chemin Littles

Scarborough, Ontario

Remarques à l'intention des médias :

Les représentants des médias doivent entrer par l'entrée sud à partir du stationnement et s'enregistrer à la réception pour avoir accès aux lieux.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des Communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]