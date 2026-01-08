PRINCE GEORGE, BC, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé de nouveaux investissements s'élevant à plus de 6,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC) dans trois projets dirigés par des Autochtones menés à Prince George, en Colombie-Britannique. Ces initiatives aideront des jeunes à développer leurs compétences, à renforcer leurs liens culturels et à réduire les facteurs de risque liés à la criminalité.

La nation Tsay Keh Dene a reçu un montant de 2,2 millions de dollars sur cinq ans pour élaborer un programme communautaire axé sur la prévention de la criminalité offrant aux jeunes à risque âgés de 8 à 25 ans des plans de gestion des cas personnalisés et des solutions de justice réparatrice, dont du counseling, des ateliers sur les compétences essentielles et la culture et des formations à l'emploi.

La Première Nation de Lheidli T'enneh a reçu un montant de 1,5 million de dollars sur cinq ans pour soutenir les jeunes autochtones et racisés à risque en offrant des programmes adaptés sur le plan culturel et des mesures de soutien personnalisées visant à aider les jeunes à faire des choix positifs et à réduire le risque de criminalité, notamment en matière de soutien familial, d'éducation et de sensibilisation aux drogues, à l'alcool et aux dépendances.

La Première Nation du lac Takla a reçu un montant de 2,9 millions de dollars sur cinq ans pour mener une initiative de prévention de la criminalité visant à prévenir l'adhésion des jeunes aux gangs, la violence et la consommation de substances. Le programme sert les jeunes autochtones à risque de la Première Nation du lac Takla qui vivent des changements de vie complexes au moyen d'enseignements culturels, de la guérison traditionnelle et de mesures de soutien communautaires.



L'annonce d'aujourd'hui met en évidence le soutien accordé par le gouvernement du Canada aux initiatives menées par des Autochtones pour s'attaquer aux causes profondes de la criminalité et renforcer la sécurité des communautés. En plus de ces nouveaux projets, cette initiative englobe les investissements antérieurs, notamment le financement de 7,5 millions de dollars accordé au Conseil de justice des Premières Nations de la C.-B. dans le cadre du Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord (FPCCAN) de Sécurité publique Canada pour offrir un programme de déjudiciarisation en réponse à l'itinérance et à la récidive, ainsi qu'un programme postlibératoire offrant des services de counseling, des ressources en matière de réduction des méfaits, des formations à l'emploi, des formations pédagogiques et du soutien par mentorat.

Au total, ces projets représentent un financement fédéral de 14 millions de dollars dans des efforts dirigés par des Autochtones en matière de prévention de la criminalité. Ils témoignent du soutien accordé par le gouvernement du Canada aux approches communautaires qui s'attaquent aux causes profondes de la criminalité.

Citations

« La prévention des crimes avant qu'ils ne soient commis est l'une des manières les plus efficaces de protéger nos communautés. Ces investissements aident les collectivités autochtones à mener des programmes adaptés sur le plan culturel qui offrent aux jeunes les outils, le soutien et les occasions dont ils ont besoin pour s'épanouir. Ensemble, nous bâtissons des communautés plus sécuritaires et plus résilientes pour les générations à venir. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Nous nous considérons très chanceux d'avoir accès à ce financement pour renforcer nos programmes. Nous sommes reconnaissants de pouvoir poursuivre notre travail et d'apporter des changements durables pour les générations futures. Ce soutien important permettra à l'organisation de poursuivre sa mission visant à autonomiser les jeunes, favoriser la guérison et renforcer les capacités au sein de la communauté. »

- Deeanna Izony, directrice générale, Nation Tsay Keh Dene

« Ce financement permet à la Première Nation Lheidli T'enneh de renforcer ses capacités locales, de faire progresser des projets prioritaires et d'améliorer la sécurité et la résilience au sein de notre communauté. Il soutient des actions concrètes sur le terrain qui nous aident à planifier, coordonner et mettre en œuvre des initiatives répondant directement aux besoins de la communauté, tout en favorisant une durabilité à long terme. »

- Zawad Abedin, ing., directeur de l'ingénierie et des opérations, Première Nation Lheidli T'enneh

« Grâce au programme Uze De'yah, ce financement permet à la Nation Takla de reconnecter les jeunes à leur identité culturelle tout en renforçant les enseignements liés au territoire, guidés par les détenteurs du savoir au sein de la communauté de Takla. Être sur la terre favorise la guérison, renforce la confiance en soi et crée un profond sentiment d'appartenance pour les jeunes de la Nation Takla. Ces enseignements contribuent à préserver les traditions et les savoirs ancestraux afin qu'ils continuent d'être transmis aux générations futures. »

- Sheanna Williams, membre de la Nation Takla et consultante en communications

« Le Conseil de justice des Premières Nations de la Colombie-Britannique est reconnaissant du financement accordé par Sécurité publique Canada par l'entremise du Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord, afin de mettre sur pied le premier Centre de déjudiciarisation autochtone (CDA) au Canada. Nous sommes convaincus que ce centre deviendra un exemple concret de véritable changement systémique dans le système de justice, tout en transformant la vie des peuples autochtones et en améliorant la sécurité publique dans les communautés. En reconnectant les Autochtones à leur culture et en leur offrant des soutiens mieux adaptés, un véritable changement est possible. »

- Hemas Kla-Lee-Lee-Kla (Kory Wilson), présidente, Conseil de justice des Premières Nations de la C.-B.

Faits en bref

Le FAPC appuie des initiatives de prévention de la criminalité fondées sur des données probantes dans les communautés qui s'attaquent aux facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité chez les groupes vulnérables au sein de la population, en particulier les enfants et les jeunes.

Le Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord (FPCCAN) appuie des pratiques de prévention de la criminalité novatrices, prometteuses et adaptées à la culture afin de réduire la vulnérabilité à la criminalité et de promouvoir des approches en matière de sécurité communautaire dans les collectivités autochtones.

Le FAPC et le FPCCAN s'inscrivent dans la Stratégie nationale pour la prévention du crime de Sécurité publique Canada, le cadre du gouvernement du Canada pour la mise en œuvre des interventions en matière de prévention de la criminalité au pays. La Stratégie permet de financer des projets contribuant à prévenir et à réduire la criminalité au Canada et à accroître les connaissances sur les pratiques efficaces à cet effet.

Liens connexes

Restez branché

