Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de Won Alexander Cumyow comme personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Né en 1861 à Port (Fort) Douglas, dans la colonie de Colombie-Britannique, Won Alexander Cumyow est la première personne d'origine chinoise connue à naître dans ce qui allait devenir le Canada. Alors qu'il espérait devenir avocat et qu'il a effectué un stage dans deux cabinets d'avocats, des lois discriminatoires lui ont interdit de voter et d'exercer la profession d'avocat. En tant que courtier communautaire et interprète judiciaire, il a défendu les droits des personnes d'origine et de descendance chinoises au Canada au début du XXe siècle. Il s'est battu pour mettre fin aux lois électorales racistes et a voté pour la première fois en 1949, à l'âge de 88 ans, deux ans après que les Canadiens d'origine chinoise eurent recouvré le droit de vote.

Tout au long de sa vie, M. Cumyow a milité au sein de la communauté et a souvent été appelé à jouer un rôle de leader, d'orateur ou de traducteur dans le cadre d'activités organisées par des Canadiens d'origine chinoise ou asiatique pour lutter contre le racisme.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de reconnaître Won Alexander Cumyow comme personne d'importance historique nationale. M. Cumyow était un dirigeant communautaire déterminé et un défenseur de l'égalité et de la justice pour les Canadiens d'origine chinoise. Sa force dans l'opposition au racisme anti-chinois a fait partie intégrante de la bataille pour le droit de vote et l'inclusion dans tout le pays. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je ne vois pas de personne plus appropriée que Won Alexander Cumyow pour recevoir cet honneur. Figure emblématique de l'histoire canadienne, il illustre la persévérance et la résilience des pionniers Canadiens d'origine chinoise. Pendant plus de trente ans, il s'est consacré à sa communauté depuis son bureau du quartier chinois de Vancouver, mettant à profit ses compétences juridiques et linguistiques pour l'aider à s'établir. Au niveau national, il a été un ardent défenseur de l'égalité des droits, jouant un rôle crucial dans le façonnement du pays inclusif que nous avons le privilège d'appeler notre foyer. »

Carol Lee,

Présidente de la Vancouver Chinatown Foundation.

« Le dévouement et le travail acharné de Won Alexander Cumyow reflètent la détermination et la résilience de nombreux Canadiens d'origine chinoise. Je suis fier de constater le travail important que les Canadiens d'origine chinoise ont accompli et continuent d'accomplir pour la prospérité, la richesse culturelle et la cohésion sociale du Canada. Leur dévouement et leur travail assidu ont contribué à la vitalité de la mosaïque de l'histoire canadienne. »

Wilson Miao,

Member of Parliament, Richmond Centre

Faits en bref

Won Alexander Cumyow a été l'un des dirigeants fondateurs et le secrétaire de la Chinese Consolidated Benevolent Association, une organisation-cadre créée pour lutter contre la montée du racisme et de la législation antichinoise. Il a souvent été la voix de l'association dans la lutte pour le droit de vote et pour des politiques d'immigration plus ouvertes. Dans les années 1920, il s'est battu pour mettre fin à la ségrégation scolaire à Victoria , en Colombie-Britannique.

a été l'un des dirigeants fondateurs et le secrétaire de la Chinese Consolidated Benevolent Association, une organisation-cadre créée pour lutter contre la montée du racisme et de la législation antichinoise. Il a souvent été la voix de l'association dans la lutte pour le droit de vote et pour des politiques d'immigration plus ouvertes. Dans les années 1920, il s'est battu pour mettre fin à la ségrégation scolaire à , en Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada .

, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du . Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

