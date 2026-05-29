TORONTO, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de rendre hommage aux personnes qui contribuent durablement au bien-être des vétérans et vétéranes et qui aident à préserver la mémoire de leur service, de leurs sacrifices et de leurs réalisations.

Aujourd'hui à Toronto, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a remis la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à plusieurs bénévoles dévoués :

Pour en apprendre davantage sur la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants ou pour soumettre une candidature, visitez le veterans.gc.ca.

Citations

« Honorer les vétérans et vétéranes du Canada et leurs sacrifices est une responsabilité que nous partageons tous. C'est un privilège de reconnaître ces personnes pour leur compassion, leur dévouement et leur engagement à soutenir les vétérans et vétéranes et à préserver leur héritage pour les générations futures. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref :

Créée en avril 2001 avec l'approbation de la gouverneure générale, la Mention élogieuse est depuis décernée chaque année à des récipiendaires sélectionnés.

Plus de 1 400 distinctions ont été décernées depuis sa création.

La Mention élogieuse comprend un certificat, une épinglette pour le port civil et une barrette pour le port avec des décorations.

Le motif représente une feuille d'érable dorée sur un coquelicot rouge -- une fleur longtemps associée aux sacrifices de la guerre -- surmontée de la couronne royale.

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]