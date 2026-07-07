Déclaration - Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent les 15 ans de la fin de la mission de combat du Canada en Afghanistan

OTTAWA, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, ainsi que l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante :

« Quinze ans après la fin de la mission de combat du Canada en Afghanistan, nous rendons hommage aux plus de 40 000 Canadiens et Canadiennes qui ont servi dans la plus longue opération de combat de l'histoire du Canada.

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, des Canadiens et Canadiennes ont répondu à l'appel et se sont joints à leurs alliés dans la lutte contre le terrorisme. Jusqu'au départ des derniers militaires canadiens d'Afghanistan en 2014, chaque élément des Forces armées canadiennes a joué un rôle essentiel dans l'opération. À maintes reprises, les membres des Forces ont fait preuve d'un courage, d'un professionnalisme et d'un dévouement exceptionnels.

Leur service a mis en lumière l'importance de la collaboration entre les nations pour défendre des valeurs communes de paix, de liberté, de démocratie, de droits de la personne et d'état de droit. Un quart de siècle après le début de la mission, et 15 ans après la fin du rôle de combat du Canada en 2011, leur héritage continue de façonner la manière dont le Canada et ses alliés font face à des menaces à la sécurité qui évoluent constamment dans un monde de plus en plus complexe.

Tragiquement, 158 militaires et sept civils canadiens ont perdu la vie au cours de la mission en Afghanistan, et des milliers d'autres sont revenus avec des blessures physiques et psychologiques.

Leur service et leur sacrifice seront à jamais commémorés au Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan. Une fois achevé, ce monument constituera un lieu sacré de recueillement, de réflexion et de commémoration des contributions des personnes qui ont servi en Afghanistan, ainsi que de ceux et celles qui les ont appuyées au pays.

À l'occasion du 15e anniversaire de la fin de cette mission de combat, nous rendons hommage au courage et à la résilience des membres des Forces armées canadiennes qui ont servi en Afghanistan, ainsi qu'aux familles qui les ont soutenus tout au long de leur déploiement. Nous nous souvenons de ceux et celles que nous avons perdus, nous appuyons les personnes qui continuent de vivre avec les blessures visibles et invisibles liées au service, et nous réaffirmons notre engagement à faire en sorte que leurs sacrifices et leur héritage ne soient jamais oubliés. Les vétérans et vétéranes qui ont besoin d'aide sont invités à composer le 1‑800‑268‑7708 pour parler à un professionnel de la santé mentale. »

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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