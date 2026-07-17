Déclaration -La ministre des Anciens Combattants félicite la Légion royale canadienne à l'occasion de son 100e anniversaire

OTTAWA, ON, le 17 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a fait la déclaration suivante :

« Nous célébrons aujourd'hui le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne, un jalon important qui souligne un siècle de service, de commémoration et de soutien aux collectivités partout au Canada.

Constituée en 1926 par une loi spéciale du Parlement afin de réunir les organisations de vétérans de la Première Guerre mondiale au pays, la Légion est née de la volonté de soutenir les vétérans et leur famille, d'honorer les sacrifices de ceux et celles qui ont servi et de renforcer le sentiment d'unité nationale. Ces principes fondateurs continuent d'orienter son action aujourd'hui.

Depuis des générations, la Légion est un lieu de rassemblement pour les vétérans et vétéranes, les familles militaires et les Canadiens d'un océan à l'autre. Grâce à la Campagne du coquelicot, aux activités commémoratives, aux programmes éducatifs destinés aux jeunes, à ses activités de représentation et à son engagement communautaire, elle contribue à faire en sorte que les histoires, les sacrifices et les réalisations des vétérans et vétéranes du Canada ne soient ni oubliés ni tenus pour acquis.

La Légion joue également un rôle important dans l'accompagnement des vétérans et vétéranes durant leur transition de la vie militaire ou du service au sein de la GRC vers la vie civile. Par ses conseils, sa défense des intérêts des vétérans et son aide concrète, elle contribue à mettre les vétérans et leur famille en contact avec les services, les programmes et le soutien dont ils ont besoin.

Anciens Combattants Canada est fier de collaborer avec la Légion dans le cadre de notre engagement commun à rendre hommage au service et à soutenir les vétérans, les vétéranes, les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que leur famille. Ensemble, nous nous efforçons de veiller à ce que ceux et celles qui ont servi le Canada reçoivent la reconnaissance, les soins et le soutien qu'ils méritent.

À l'occasion de ce 100e anniversaire, nous remercions la Légion royale canadienne, ses membres, ses bénévoles et ses sympathisants pour un siècle de dévouement au service des vétérans et des collectivités de partout au Canada. Alors que les besoins des vétérans évoluent au fil du temps, l'esprit de service, de commémoration et d'entraide communautaire qui caractérise la Légion demeure plus essentiel que jamais. Il continue de rapprocher les générations de Canadiens autour d'un engagement commun envers celles et ceux qui ont servi notre pays. »

Liens connexes :

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]