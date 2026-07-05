Déclaration - Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent le 110e anniversaire du 2e Bataillon de construction

OTTAWA, ON, le 5 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, ainsi que l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons le 110e anniversaire de la création du 2e Bataillon de construction, une unité de l'Armée canadienne composée de militaires noirs, dont le service, les sacrifices et la persévérance ont contribué à façonner l'histoire de notre pays.

Malgré la discrimination généralisée qu'ils subissaient, de nombreux Canadiens noirs se sont portés volontaires pour servir dans l'Armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale. Le 5 juillet 1916, le 2e Bataillon de construction, une unité ségréguée, a été formé à Pictou, en Nouvelle-Écosse. De sa création jusqu'à la fin de la guerre, environ 800 hommes noirs du Canada, des États-Unis et des Antilles britanniques ont fait partie de ce bataillon et ont servi honorablement en appui à l'effort de guerre du Canada.

Leur histoire est marquée par un courage et une détermination remarquables. Malgré les préjugés et l'exclusion auxquels ils ont été confrontés, ils ont accompli leurs fonctions avec professionnalisme, dévouement et fierté.

Leurs contributions nous rappellent que le service envers le Canada a toujours été renforcé par celles et ceux qui persévèrent malgré l'adversité.

Aujourd'hui, l'héritage du 2e Bataillon de construction se reflète au sein de Forces armées canadiennes intégrées et diversifiées, qui permettent à chacun de leurs membres de réaliser pleinement son potentiel. Même si les conditions de service ont évolué, les valeurs de professionnalisme, de devoir et de dévouement envers le Canada continuent de définir celles et ceux qui portent l'uniforme.

À l'occasion de cet anniversaire, nous rendons hommage au courage, à la résilience et au patriotisme des Canadiens noirs du 2e Bataillon de construction. Nous honorons leur mémoire, célébrons leur héritage et renouvelons notre engagement à perpétuer les valeurs qu'ils ont défendues au service du Canada. »

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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