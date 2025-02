Le 1er juillet 1962, la Saskatchewan Medical Care Insurance Act, 1961 entre en vigueur. Commence alors une grève à laquelle la plupart des médecins de la Saskatchewan participeront et qui durera 23 jours. Possiblement la grève de médecins canadiens la mieux connue et à la plus importance du XXe siècle, cet événement illustre les tensions entre l'intervention accrue du gouvernement dans le système de soins de santé et l'indépendance professionnelle des médecins, ainsi qu'entre le statut d'entrepreneurs des médecins et le droit des patients à des soins abordables.

En 1961, le gouvernement de la Saskatchewan, alors dirigé par la Fédération du Commonwealth coopératif, introduit une loi visant à instaurer des services médicaux financés par des fonds publics. Le Saskatchewan College of Physicians and Surgeons (SCPS) manifeste son opposition et souhaite plutôt que le gouvernement subventionne une assurance médicale privée volontaire pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Lorsque le gouvernement refuse d'abroger la loi, la plupart des médecins de la province déclenchent une grève. Certains médecins n'y participent pas, parce qu'ils appuient le gouvernement ou encore parce qu'ils croient que c'est injuste de refuser des soins aux patients. Pour assurer la continuité des soins, le gouvernement fait venir des médecins d'autres provinces, le SCPS fournit des soins d'urgence dans quelques hôpitaux, et les résidents créent de nouvelles cliniques communautaires. Malgré tout, durant cette période, les soins aux patients sont mis à rude épreuve.

La grève a des répercussions profondes sur la Saskatchewan et le reste du Canada. Elle attire l'attention tant au pays qu'à l'échelle internationale et suscite des débats animés sur le futur des soins de santé. Le 23 juillet 1962, la grève prend fin avec l'adoption de l'Accord de Saskatoon, qui confère aux médecins le contrôle sur les soins aux patients et le droit de choisir la façon d'être payé. L'accord devient un modèle pour l'expansion du régime d'assurance-maladie canadien dans les années qui suivront.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer la désignation officielle de la grève des médecins de la Saskatchewan de 1962 comme événement d'importance historique nationale. La résolution atteinte à la fin de la grève a joué un rôle clé dans l'élaboration du système des soins de santé universel du Canada, lequel est immensément important pour la population canadienne et pour moi personnellement. Ce moment décisif de notre histoire nous rappelle que les compromis et des actions réfléchies peuvent nous permettre de concilier des points de vue fort divergents, menant à de meilleurs résultats pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le 1er juillet 1962 est entrée en vigueur la Saskatchewan Medical Care Insurance Act. Or, les médecins de la Saskatchewan étaient farouchement opposés au régime d'assurance-maladie universel. En réponse à la loi, 90 % des médecins de la Saskatchewan ont interrompu leurs services. La grève a profondément divisé les résidents de la Saskatchewan : le comité Keep Our Doctors et les médias ont mené une campagne de protestation contre l'assurance-maladie universelle, tandis que d'autres résidents se sentaient trahis par leurs médecins. Après 23 jours, la grève s'est terminée grâce à l'Accord de Saskatoon, un compromis entre la Fédération du Commonwealth coopératif et le Saskatchewan College of Physicians and Surgeons. À la lumière des recommandations de la Commission royale d'enquête sur les services de santé, le gouvernement fédéral a adopté en 1966 la Loi sur les soins médicaux. En 1971, toutes les provinces avaient mis en place un régime d'assurance-maladie universelle. Malgré les hostilités persistantes, la Saskatchewan a ouvert la voie vers la création de ce qui est sans contredit le programme social le plus populaire du Canada. »

C. Lesley Biggs, Ph.D.,

Promotrice de la désignation

Les faits en bref

La première moitié du XX e siècle a été transformatrice tant pour le système de soins de santé que pour la profession médicale en Saskatchewan . La province a mis en place des réformes qui ont grandement accru le financement gouvernemental consacré aux services hospitaliers et de diagnostic, à la santé publique, à la construction d'hôpitaux, à la formation médicale, et aux soins aux patients. Cette même époque a vu la professionnalisation des soins de santé ainsi que l'émergence de la médecine organisée. Ces transformations ont mené à des conflits croissants opposant la province et la profession.

siècle a été transformatrice tant pour le système de soins de santé que pour la profession médicale en . La province a mis en place des réformes qui ont grandement accru le financement gouvernemental consacré aux services hospitaliers et de diagnostic, à la santé publique, à la construction d'hôpitaux, à la formation médicale, et aux soins aux patients. Cette même époque a vu la professionnalisation des soins de santé ainsi que l'émergence de la médecine organisée. Ces transformations ont mené à des conflits croissants opposant la province et la profession. Les médecins n'étaient pas les seules voix à s'opposer à la loi. Des femmes, inquiètes de voir l'accès aux soins réduits en conséquence du plan du gouvernement, ont formé des comités « Keep Our Doctors », et ceux-ci ont organisé des pétitions, des rassemblements, des marches et des cortèges, en plus d'obtenir le soutien de groupes opposés au gouvernement.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une nouvelle approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

