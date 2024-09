La Dre Frances Gertrude McGill a joué un rôle de premier plan dans l'avancement de la santé publique et de la science médico-légale en Saskatchewan et a contribué au développement de ces deux domaines.

GATINEAU, QC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de la Dre Frances Gertrude McGill (1882-1959) comme personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

La Dre McGill est née en 1882 dans une famille d'agriculteurs du district de Fairmount, au Manitoba. En 1915, elle obtient un diplôme de médecine à l'Université du Manitoba, étant l'une des trois seules femmes de sa classe, et reçoit plusieurs prix pour ses résultats académiques. En 1918, la Dre McGill devient bactériologiste provinciale pour la Saskatchewan et contribue à la mise au point de vaccins. En 1922, elle est promue directrice des laboratoires provinciaux.

Comme il n'existait pas à l'époque de service de laboratoire médico-légal en Saskatchewan, la police se tournait souvent vers la Dre McGill pour obtenir des conseils. Elle a acquis une certaine notoriété en prouvant qu'une blessure par balle était auto-infligée, contrairement à l'avis du médecin local qui l'avait interprétée comme un signe de meurtre. À la suite de cette affaire, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a commencé à la consulter régulièrement pour des cas de morts soudaines, non naturelles et suspectes. Elle s'est fait connaître pour ses témoignages d'experts, parcourant de grandes distances pour fournir une analyse habile qui s'est avérée cruciale dans de nombreux cas.

En 1943, la Dre McGill interrompt sa retraite pour diriger le laboratoire médico-légal de la GRC à Regina. Elle était la première femme à occuper ce poste et à servir de chirurgienne honoraire et de consultante auprès de la force après 1946. La Dre McGill a rehaussé le profil de la pathologie médico-légale au Canada grâce à la couverture médiatique qu'elle a attirée et a servi d'exemple important de leadership féminin dans les décennies qui ont précédé l'entrée des femmes dans la GRC en tant qu'officières de police.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer l'importance nationale de la Dre Frances Gertrude McGill et son rôle de premier plan dans l'avancement des sciences médico-légales et de la santé au Canada. Ses réalisations et son héritage illustrent les nombreuses contributions professionnelles apportées par les femmes dans les domaines de la pathologie médico-légale et de la santé publique. En commémorant l'importance historique nationale de personnes telles que la Dre McGill, nous illustrons les moments déterminants de l'histoire du Canada et espérons favoriser une meilleure compréhension des diverses expériences vécues par les habitants du Canada au fil du temps. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La reconnaissance par le gouvernement du Canada de l'héritage de la Dre Frances McGill en tant que personne d'importance historique nationale revêt une grande importance pour une femme qui a ouvert la voie aux femmes pour atteindre les sommets dans des rôles non traditionnels. Lorsque la Dre Frances McGill s'est installée à Regina, en Saskatchewan, personne ne se doutait que de cette région des grandes plaines excentrée naîtrait la première femme pathologiste du Canada et une pionnière de la médecine légale. Souvent qualifiée de "première femme membre de la police montée", elle a été nommée première "chirurgienne honoraire de la GRC" en 1946, une distinction rare puisque la seule autre femme à avoir reçu ce titre est feu sa Majesté la reine Elizabeth II. »

Myrna Petersen

Auteure de The Pathological Casebook of Dr. Frances McGill

Les faits en bref

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

