Le Corps canadien des commissionnaires a été fondé dans le but de réintégrer les anciens combattants de la Première Guerre mondiale à la vie civile. Le Corps a été créé le 25 juillet 1925, lorsque cinq avocats de Montréal ont reçu l'autorisation fédérale de lancer un programme d'aide à l'emploi pour les anciens combattants. Cette première modeste division du Corps canadien des commissionnaires à Montréal a été suivie par d'autres divisions à Toronto et à Vancouver en 1927. Réorganisé en un organisme pancanadien en 1937, Commissionnaires a offert aux anciens combattants un statut d'emploi privilégié et, au fil du temps, il s'est de plus en plus concentré sur la prestation de services d'agents de sécurité pour les installations fédérales.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux membres du Corps sont partis servir outre-mer dans différentes divisions des Forces armées canadiennes ou se sont joints à d'autres organisations soutenant le front intérieur, comme la Garde territoriale des anciens combattants qui assurait la sécurité dans les camps de prisonniers de guerre et des infrastructures militaires comme les usines d'armement. À la fin de la guerre, Commissionnaires a réussi à faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir le droit de première option (appelée plus tard Politique sur le droit de premier refus des commissionnaires) sur la sécurité de la fonction publique, exigeant que les ministères fédéraux obtiennent leurs services d'agents de sécurité des Commissionnaires, garantissant des emplois de qualité à ses membres et leur capacité de servir le gouvernement du Canada.

« Depuis près de cent ans, le Corps canadien des commissionnaires fournit aux anciens combattants, aux familles des anciens combattants et aux anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada une aide à l'emploi pour reconnaître et commémorer leur rôle précieux au service du Canada. La commémoration, ou le souvenir, aide à relier notre passé et notre présent, et aide les Canadiens à en apprendre davantage sur le passé du pays, dans toute sa richesse et sa complexité.

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme faisant partie de la riche histoire de notre pays. En 2025, les Commissionnaires célèbrent 100 ans de soutien aux vétérans en leur fournissant un emploi et en les aidant à se réinsérer à la vie civile. Cette désignation témoigne de l'héritage durable d'engagement qui définit qui nous sommes. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada et à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada d'avoir reconnu notre siècle de service au Canada.

Gord Winkel, président national, Commissionnaires

Faits en bref

Les fondateurs du Corps canadien des commissionnaires ont été inspirés par le gouverneur général, S.A.R. le duc de Connaught , qui, une décennie plus tôt, avait proposé une organisation canadienne semblable au « Corps of Commissionnaires » en Angleterre, qui a été créé en 1859 après la guerre de Crimée.





, qui, une décennie plus tôt, avait proposé une organisation canadienne semblable au « Corps of Commissionnaires » en Angleterre, qui a été créé en 1859 après la guerre de Crimée. La crise d'octobre 1970 a donné lieu à un examen des exigences en matière de sécurité pour les édifices fédéraux et à une augmentation des responsabilités et de la formation associées aux Commissionnaires.





À la fin du 20 e siècle, Commissionnaires a continué d'être un organisme privé sans but lucratif. De plus, l'admissibilité à l'adhésion a été élargie pour inclure non seulement les personnes ayant un service directement pendant la guerre, mais aussi tous les anciens membres des Forces armées canadiennes, dont beaucoup avaient servi dans des rôles de maintien de la paix, ainsi que les anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada .





siècle, Commissionnaires a continué d'être un organisme privé sans but lucratif. De plus, l'admissibilité à l'adhésion a été élargie pour inclure non seulement les personnes ayant un service directement pendant la guerre, mais aussi tous les anciens membres des Forces armées canadiennes, dont beaucoup avaient servi dans des rôles de maintien de la paix, ainsi que les anciens membres de la Gendarmerie royale du . Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.





Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.





conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

