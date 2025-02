La contestation judiciaire de Quong Wing (1912-1914) illustre les efforts inlassables des Canadiens d'origine chinoise pour lutter contre la discrimination raciale devant les tribunaux au début du XXe siècle.

GATINEAU, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de la contestation judiciaire de Quong Wing (1912-1914) comme événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Vue de la rue Main depuis l'entrepôt du Canadien Pacifique, incluant une vue de la rue Manitoba et de l'hôtel Maple Leaf à Moose Jaw, en Saskatchewan, vers 1910-1913. COPYRIGHT : Lewis Rice / Rice's Studio Collection / Service des archives de la bibliothèque publique de Moose Jaw / Domaine public (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ)) Vue de la rue Main et du grand magasin Robinson et McBean, le plus grand bâtiment de Moose Jaw à l'époque, Moose Jaw, Saskatchewan, vers 1910-1913 COPYRIGHT : Lewis Rice / Rice's Studio Collection / Service des archives de la bibliothèque publique de Moose Jaw / Domaine public (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

En 1912, la Saskatchewan a présenté une loi visant à empêcher l'emploi des femmes à certains postes. Elle interdisait à toute personne d'origine asiatique de fournir un emploi ou un logement à des femmes ou à des filles blanches, sous peine d'avoir une amende pouvant aller jusqu'à 100 dollars ou deux mois d'emprisonnement en cas de non-respect. Des lois semblables ont été adoptées au Manitoba, en Ontario et en Colombie-Britannique. La Saskatchewan a modifié sa loi en 1913 pour ne s'appliquer qu'aux Chinois; le racisme à l'égard de la Chine a orienté les efforts déployés par les gouvernements fédéral et provinciaux pour exclure et limiter les droits et libertés des personnes d'origine chinoise au début du XXe siècle.

Peu après l'entrée en vigueur de la loi en 1912, la police a accusé Quong Wing d'avoir employé Nellie Lane et Mabel Hopham comme serveuses dans son restaurant de Moose Jaw. Quong Wing a contesté sa condamnation, avec l'appui de la communauté chinoise, mais elle a été confirmée par la Cour suprême de la Saskatchewan et la Cour suprême du Canada. Plus tard en 1914, le Comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre a refusé d'entendre tout autre appel.

Face à des pressions diplomatiques et à l'opposition manifestée par la communauté chinoise de la Saskatchewan, le gouvernement provincial a supprimé toute référence explicite à l'identité ethnique des employeurs dans la Loi en 1919 lorsqu'il a obligé les restaurants et les blanchisseries à obtenir un permis spécial pour embaucher des femmes blanches. À la suite d'autres contestations judiciaires, la Saskatchewan a remplacé la loi par une Loi sur l'emploi des femmes en 1926, qui donnait aux municipalités le pouvoir d'accorder ou de refuser des permis pour quelque raison que ce soit. Cette nouvelle loi a été modifiée à plusieurs reprises, mais n'a été abrogée qu'en 1969.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« La désignation aujourd'hui de la contestation judiciaire de Quong Wing commémore les efforts inlassables de celles et ceux qui cherchent à combattre l'iniquité et le racisme. Reconnaître les moments difficiles de notre histoire relie notre passé et notre présent et nous rappelle de notre responsabilité commune de construire une société plus juste et plus équitable où chacun et chacune peuvent réaliser leur plein potentiel. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La désignation de la contestation judiciaire de Quong Wing (1912-1914) comme événement historique national reconnaît le refus d'un homme d'affaires sino-canadien d'accepter une loi raciste lui interdisant d'employer des femmes « blanches » dans son restaurant de Moose Jaw. Sa condamnation a été confirmée par plusieurs tribunaux supérieurs, révélant les limites d'un système judiciaire ancré dans le racisme institutionnel. Nous tenons à défendre la justice, même si le chemin qui y conduit est long. »

Dre Helen Chang, M.D. FCFP M.Éd., directrice, Chinese Cultural Society of Saskatchewan et promotrice de la désignation

Quong Wing a interjeté appel de sa condamnation. L'avocat de la défense a soutenu que la Loi ne pouvait pas être appliquée, puisqu'elle ne donnait pas les définitions sur lesquelles elle reposait. Du même coup, il remettait en question la croyance populaire que les identités ethniques ont un fondement biologique et sont immuables et facilement identifiables.

a interjeté appel de sa condamnation. L'avocat de la défense a soutenu que la Loi ne pouvait pas être appliquée, puisqu'elle ne donnait pas les définitions sur lesquelles elle reposait. Du même coup, il remettait en question la croyance populaire que les identités ethniques ont un fondement biologique et sont immuables et facilement identifiables. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document d'information : La contestation judiciaire de Quong Wing

