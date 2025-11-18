Le Kameshtashtan, un paysage culturel situé dans le nord du Labrador, est représentatif de l'importance profonde et de la valeur inestimable du territoire ancestral innu connu sous le nom de Nitassinan pour les Innus Mushuau.

GATINEAU, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Depuis des générations, les familles innues Mushuau vivent dans le Kameshtashtan, un paysage culturel du nord du Labrador, et empruntent le réseau de routes qui le traverse. Le Kameshtashtan est lié à des histoires orales, à des légendes et à des significations spirituelles, où il y a des lieux de naissance et de sépulture connus, ainsi que d'anciens campements remontant à au moins 6 500 ans.

Camp innu au Kashmeshtashtan, sur la rive sud-est © Stephen Loring (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé la désignation du Kameshtashtan comme lieu d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Le Kameshtashtan, composé du lac Kameshtashtan (connu en français sous le nom du lac Mistastin) et de son milieu environnant, est représentatif du mode de vie migratoire des Innus Mushuau. Leurs campements près de lieux de passage des caribous, les lieux d'embuscade près de zones de franchissement de rivières, des caches d'entreposage de nourriture et les restes de broyages rituels d'os de caribous retrouvés dans de nombreux foyers anciens démontrent leur lien avec l'Atikuat, le caribou.

Pour les Innus Mushuau, le rapport à la terre et ses ressources est particulièrement important. Le Kameshtashtan est un lieu où les familles chassent et pêchent depuis toujours. C'était aussi une étape où on faisait les préparatifs en vue de plus longs voyages dans le Nitassinan, le territoire innu.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de son passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« Le lac Kameshtashtan est une terre de mystère où des légendes ont été créées et où les Innus se rassemblent depuis des siècles. Maintenir le Kamestashtan en tant que lieu sacré est d'une grande importance pour l'identité, les traditions et les valeurs culturelles des Innus, et nous nous réjouissons de l'annonce de la désignation du lac Kameshtashtan comme ayant une importance historique nationale. Avec les aires de mise bas des caribous dans la toundra à proximité, le Kameshtashtan est également considéré comme le lieu de naissance du caribou, un animal d'une importance spirituelle extraordinaire pour les Innus. Les Atikuat sont les plus appréciés des animaux qui nous gardent en vie, et sont donc les plus célébrés dans la culture innue. Cette désignation est l'occasion de témoigner notre respect aux caribous en reconnaissant leur route migratoire et leurs aires de mise bas. »

Grand chef Simon Pokue

Nation innue

« Depuis des générations, les Innus Mushuau considèrent le Kameshtashtan comme un paysage culturel d'une grande signification et d'une grande importance pour leur mode de vie sur leur terre ancestrale. Il est riche d'histoires orales, de légendes et de significations spirituelles. En commémorant l'importance historique nationale de lieux comme le Kameshtashtan, nous contribuons à faire connaître ces histoires à la population canadienne et espérons favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des points de vue, des cultures et des traditions des peuples autochtones. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Le terme « Kameshtashtan » fait référence aux vents froids et forts qui soufflent sur ces terres arides, déplaçant la terre et les pierres.

Avant l'époque de l'établissement permanent dans les années 1960, le mode de vie des Innus Mushuau était basé sur la mobilité. Les déplacements saisonniers et régionaux assuraient les activités de chasse et la récolte des ressources (nourriture et matériaux) à des moments et en des lieux précis, et surtout, permettaient aux Innus de se rassembler avec d'autres familles innues, souvent d'autres groupes régionaux innus d'ailleurs dans le Nitassinan. Une relation étroite avec la terre est représentée dans les anciens sites, et dans les noms de lieux innus qui sont depuis longtemps attribués aux lieux géographiques.

Aujourd'hui, les Innus participent à différentes activités expérientielles proposées par la fondation Tshikapisk, qui mène ses activités à partir de la région du lac. Le plus souvent possible, les familles de Natuashish passent une partie de l'année dans leurs cabanes et leurs camps situés ici.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 280 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Établie en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

