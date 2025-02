La Colored Hockey League of the Maritimes a été créée en 1895 à Halifax et à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, par des dirigeants et des intellectuels de l'African United Baptist Association à une époque où la discrimination raciale sévissait dans le milieu du sport et la société canadienne. Malgré cela, elle est passée d'une petite ligue de hockey sur glace à une ligue de hockey compétitive des Maritimes composée exclusivement de joueurs noirs. La CHLM a été la première et la seule ligue de hockey sur glace de joueurs noirs au Canada et est un exemple de la lutte que les communautés afro-canadiennes ont mené pour l'égalité et le changement social.

Pendant 30 ans, la CHLM a diverti des foules multiraciales et a impressionné les journalistes grâce à son style de hockey rapide et novateur. La ligue était très compétitive et, au fil du temps, des équipes se sont ajoutées dans l'ensemble de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. La ligue et ses joueurs subissaient toutefois du racisme sur la patinoire et hors de la glace. Le racisme et les difficultés économiques auxquels ils étaient confrontés ont finalement mené à la décision de dissoudre la ligue dans les années 1920. Cependant, un petit nombre d'équipes ont continué de s'affronter jusque dans les années 1930.

Les joueurs de la CHLM sont une source d'inspiration pour des générations de jeunes noirs, les incitant à perfectionner leurs habiletés athlétiques et, finalement, à participer à des compétitions de haut niveau. La CHLM témoigne de la lutte des communautés afro-canadiennes des Maritimes pour l'égalité dans les sports et de leur utilisation du hockey pour favoriser le changement social au pays.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnes, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes, notamment les jeunes, à renouer avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été faites à l'échelle nationale. Les désignations historiques nationales illustrent les moments qui ont marqué l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent les récits de ce que nous sommes et nous relient au passé, enrichissant notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de ce pays.

La cérémonie de dévoilement d'aujourd'hui fait partie d'une longue fin de semaine d'activités organisées par la Black Ice Hockey and Sports Hall of Fame Society et le Black Cultural Centre for Nova Scotia pour célébrer et commémorer la Colored Hockey League of the Maritimes. Ces festivités coïncident avec le Mois de l'histoire des Noirs au Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de me joindre à Parcs Canada et à la Commission des lieux et monuments historiques pour commémorer l'importance historique nationale de la Colored Hockey League of the Maritimes. L'histoire et l'héritage de cette ligue témoignent de la lutte menée par les communautés afro-canadiennes des Maritimes pour l'égalité dans les sports et de leur utilisation du hockey pour favoriser le changement social dans notre pays. Les désignations historiques reflètent l'histoire riche et diversifiée du Canada, et j'invite l'ensemble de la population canadienne à en apprendre davantage sur la Colored Hockey League of the Maritimes et ses importantes contributions au patrimoine du Canada. »

Les matchs de championnat de la Colored Hockey League étaient très compétitifs et attiraient des foules nombreuses et multiraciales, notamment pendant les années les plus populaires entre 1900 et 1905 et jusque dans les années 1920. Il était inhabituel à l'époque que des spectateurs blancs assistent à des événements sportifs composée exclusivement de joueurs noirs.

jusque dans les années 1920. Il était inhabituel à l'époque que des spectateurs blancs assistent à des événements sportifs composée exclusivement de joueurs noirs. Le gardien de but original des Jubilees de Dartmouth , Henry Franklyn , a introduit en 1900 ce que l'on appelle aujourd'hui le style papillon, et à peu près à la même époque, Eddie Martin , des Eurekas d' Halifax , a commencé à utiliser le lancer frappé. C'était avant que ces techniques ne soient apparemment autorisées dans d'autres ligues canadiennes.

, , a introduit en 1900 ce que l'on appelle aujourd'hui le style papillon, et à peu près à la même époque, , des Eurekas d' , a commencé à utiliser le lancer frappé. C'était avant que ces techniques ne soient apparemment autorisées dans d'autres ligues canadiennes. En 2024, la Colored Hockey League of the Maritimes a été officiellement désignée comme un événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Si vous voulez proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

