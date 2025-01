Situé au 35, rue Madawaska, au cœur d'Arnprior, en Ontario, l'édifice est un exemple frappant de ce qui est appelé le « style Dominion », qui fusionne plusieurs styles de la renaissance médiévale européenne et utilise des matériaux de différentes régions du pays dans le but d'établir une approche architecturale distinctement canadienne. Architecte en chef du Dominion, Thomas Fuller a conçu l'édifice et a été une figure clé dans le développement de l'architecture canadienne au 19e siècle.

De sa fondation de calcaire local à ses détails décoratifs en grès rouge néo-écossais et à sa haute tour d'horloge, cet édifice incarne l'approche architecturale que Fuller a appliquée à des édifices gouvernementaux similaires construits à la grandeur du pays à la fin du 19e siècle. Les bureaux de poste construits pendant cette période ont rempli de nombreuses fonctions, accueillant un bureau de poste et un bureau de douane au rez-de-chaussée, d'autres bureaux fédéraux au deuxième étage et des espaces résidentiels dans le grenier. L'édifice D. A. Gillies a été sauvé de la démolition par David A. Gillies et son épouse Jessie Gillies et réaménagé dans les années 1960, un exemple du mouvement émergent de conservation du patrimoine de cette décennie.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer la désignation de l'édifice D. A. Gillies à Arnprior, en Ontario, comme lieu d'importance historique nationale. En commémorant des exemples historiques nationaux de patrimoine bâti, le Programme national de commémoration historique veille à ce que les générations futures puissent apprécier notre histoire commune et en tirer des leçons. Cette désignation célèbre non seulement l'artisanat, mais aussi les histoires et l'héritage que cet édifice représente. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Que ce soit comme bureau de poste, bibliothèque ou musée, l'édifice D. A. Gillies apporte une énorme valeur historique à notre communauté prospère. Au nom du conseil municipal, je me réjouis de la désignation de l'édifice D. A. Gillies comme lieu historique national par le gouvernement du Canada et je me réjouis de son brillant avenir en tant que symbole le plus reconnaissable de la ville d'Arnprior. »

Lisa McGee

Mairesse d'Arnprior

« L'édifice D. A. Gillies a toujours été un centre communautaire. En tant que bureau de poste, il reliait Arnprior au reste du monde, et en tant que bibliothèque, musée et centre d'archives, connectait les voisins à leurs histoires. Je suis reconnaissante au gouvernement du Canada pour cette désignation de lieu historique national, car il s'agit d'un témoignage puissant de l'investissement communautaire remarquable dans cet édifice emblématique qui continue d'être un centre d'attraction pour le rassemblement, la narration et la planification collaborative pour l'avenir.

Dre Emily Stovel,

Gestionnaire de la culture et conservatrice, Arnprior and District Museum

Faits en bref

Tout au long du 20e siècle, la plupart des exemples de la conception du bureau de poste de Fuller ont été perdus à la démolition. Après la construction d'un nouveau bureau de poste local en 1963, c'était également presque le cas à Arnprior. Grâce aux efforts de préservation locaux, l'édifice a toutefois été sauvé. Préoccupés par cette perte de l'histoire architecturale locale, le bûcheron David A. Gillies et sa femme Jessie Gillies ont acheté l'édifice et l'ont vendu à la ville d'Arnprior pour un dollar, étant entendu qu'il serait utilisé comme institution culturelle.

En tant que projet de la communauté pour marquer le centenaire de la fédération canadienne en 1967, l'édifice a été converti en bibliothèque (Arnprior Public Library) et en musée (Arnprior and District Museum). L'Arnprior and District Museum continue d'occuper l'édifice D. A. Gillies et utilise ce point de repère local pour raconter l'histoire d'Arnprior et des environs.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une nouvelle approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

