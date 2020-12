Des investissements récents de 195 millions de dollars pour la création ou le renouvellement de 259 nouvelles chaires de recherche du Canada visant à attirer au pays des talents étrangers et à accroître la diversité

OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - La recherche est un outil essentiel en période de crises et de perturbation, car elle peut contribuer à assurer un avenir meilleur aux Canadiens. Grâce à la recherche et à l'innovation, notre pays dispose de données claires et diverses pour informer l'élaboration des politiques, ce qui lui permet de mieux relever les défis sociaux, économiques, médicaux et politiques complexes.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui des investissements du gouvernement du Canada de près 195 millions de dollars pour la création ou le renouvellement de 259 chaires de recherche du Canada dans 47 établissements canadiens. Ces investissements s'ajoutent au nouveau financement de près de 14 millions de dollars de la Fondation canadienne pour l'innovation dans l'infrastructure de recherche afin de soutenir 57 chaires dans 27 établissements. En comptant les chaires annoncées plus tôt cette année, il s'agit du plus gros apport de fonds du Programme des chaires de recherche du Canada au cours d'une seule année civile. Cette étape importante souligne la pertinence et l'impact considérable du Programme alors que nous célébrons son 20e anniversaire.

Le Programme des chaires de recherche du Canada contribue de façon importante à la recherche dans des domaines d'importance capitale, comme la prévention des maladies infectieuses, la cybersécurité, les traitements contre le cancer, l'éducation sur la réalité queer et la diversité, les données et l'intelligence artificielle, le bien-être des mères et des enfants autochtones et les impacts du changement climatique dans le Nord.

Il reconnaît que la diversité est indispensable à l'excellence en recherche. Il s'engage à collaborer avec les établissements canadiens pour atteindre ses objectifs en matière d'équité et refléter la diversité de la population canadienne d'ici 2029. Parmi les 259 titulaires de chaire de recherche du Canada annoncés aujourd'hui, 26 p. 100 se sont identifiés comme des personnes de minorités racialisées, 5 p. 100 comme des Autochtones, 10 p. 100 comme des personnes handicapées et 51 p. 100 comme des femmes.

« Notre gouvernement prend des mesures pour recruter et maintenir en poste les chercheurs les plus brillants et les plus distingués du monde. Depuis plus de 20 ans, le Programme des chaires de recherche du Canada mobilise les plus éminents universitaires canadiens pour former et encadrer la prochaine génération de chercheurs et poursuivre des recherches novatrices qui répondent aux besoins économiques, sociaux et de santé de la société. Félicitations aux nouvelles et aux nouveaux titulaires de chaire de recherche du Canada ainsi qu'à celles et ceux dont le mandat a été renouvelé. J'ai hâte de voir où leur recherche et leur innovation nous mèneront. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Programme des chaires de recherche du Canada vise l'excellence en recherche et en formation en recherche. Une telle excellence ne peut être atteinte que dans un environnement qui respecte pleinement les principes d'équité, de diversité et d'inclusion, et en fait la promotion, de même qu'en faisant progresser les connaissances dans diverses disciplines de recherche - du développement de nouvelles technologies pour aider à nettoyer et à protéger les océans, à la création de systèmes d'éducation meilleurs et plus inclusifs pour les jeunes, et à l'application de l'apprentissage machine au domaine de la biomédecine. De cette façon, le Programme offre une plateforme exceptionnelle pour créer les conditions nécessaires afin que le Canada puisse répondre aux défis mondiaux, aujourd'hui et demain. »

- Ted Hewitt, président du comité directeur du Programme des chaires de recherche du Canada et du Conseil de recherches en sciences humaines

« La Fondation canadienne pour l'innovation a été créée pour recruter et maintenir en poste d'excellents chercheurs au Canada. Soutenir ces chaires coïncide précisément avec l'un de nos objectifs fondamentaux. Nous sommes très heureux de contribuer à l'amélioration de l'environnement de recherche et de permettre à de nouveaux talents de se joindre à la recherche vitale en cours dans les universités du pays. »

- Roseanne O'Reilly Runte, présidente-directrice générale, Fondation canadienne pour l'innovation

Faits en bref

Il y a actuellement 1 922 titulaires de chaire actifs au Canada .

. Ce programme est une initiative des trois organismes suivants : le Conseil de recherches en sciences humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, et les Instituts de recherche en santé du Canada . Il est administré par le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, qui partage les locaux du Conseil de recherches en sciences humaines.

