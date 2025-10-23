Les investissements fédéraux permettront aux petites et moyennes entreprises d'accélérer la commercialisation des technologies de défense fabriquées au Canada

CALGARY, AB, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Dans un monde dangereux et divisé, le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec l'industrie et d'autres ordres de gouvernement afin de renforcer notre capacité de défense nationale tout en créant des possibilités économiques pour les entreprises. Le secteur de la défense en pleine croissance en l'Alberta apporte l'innovation nécessaire pour renforcer la sécurité et la résilience économique tout en soutenant des emplois de qualité pour les Albertains et les Canadiens.

Aujourd'hui, Corey Hogan, député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé un financement fédéral de 2 millions de dollars pour la ConvergX Global Solutions Foundation (ConvergX). Cet investissement permettra à ConvergX d'effectuer des essais et de fournir des services de soutien qui aideront les petites et moyennes entreprises de l'Alberta à commercialiser des technologies et des produits liés à la défense.

ConvergX met en relation les dirigeants de l'industrie, les gouvernements et les écosystèmes d'innovation afin d'accélérer la commercialisation des technologies et de permettre aux entreprises de conquérir des parts de marché à l'échelle mondiale. Ce projet contribuera au lancement de ConvergX Xpand Commercialization Zone (Xpand) afin de fournir des essais de la technologie et les valider. Il pourra aussi offrir de la formation sur la préparation à l'exportation des technologies afin d'aider les entreprises de l'Alberta à commercialiser des innovations liées à la défense. Bien que conçues pour la défense, bon nombre de ces technologies sont à double usage, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture et l'intelligence artificielle.

ConvergX a également annoncé aujourd'hui des investissements de Boeing et du fonds d'investissement Opportunity Calgary pour le programme Xpand. Grâce à la combinaison des financements industriels et gouvernementaux, davantage d'entreprises albertaines pourront accéder aux précieux services offerts par ConvergX afin d'étendre leur présence dans l'industrie de la défense à l'échelle mondiale.

« Grâce à cet investissement dans ConvergX, notre nouveau gouvernement renforce la sécurité du Canada et positionne l'Alberta comme un chef de file dans les domaines de l'innovation aérospatiale et de la défense. En tirant parti de l'expertise de l'Alberta en matière de fabrication et de technologie de pointe, nous créons des emplois de qualité, stimulons la croissance économique et veillons à ce qu'une base industrielle de défense redynamisée fournisse à nos forces armées les outils dont elles ont besoin pour veiller à la sécurité des Canadiens. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus fort, plus sûr et plus résilient. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Calgary continue de dépasser les attentes dans le domaine de la construction industrielle grâce à une collaboration stratégique. Le financement annoncé aujourd'hui soutiendra une économie canadienne forte en permettant à ConvergX d'aider les petites et moyennes entreprises à démontrer l'utilité de leurs technologies et à conquérir des parts de marché mondiales dans les secteurs de l'aviation et de la défense. »

-Corey Hogan, député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cet investissement marque un nouveau chapitre important dans notre mission visant à mettre en relation les industries, les gouvernements et les innovateurs à travers le Canada et dans le monde entier. Grâce à ConvergX Xpand Commercialization Zone, nous accélérons la diffusion de technologies éprouvées provenant de l'Alberta et du Canada dans les secteurs de la défense mondiale et dans de nombreuses industries, transformant ainsi l'innovation en capacité et la capacité en croissance économique. La force du Canada a toujours été la collaboration, et ce partenariat avec PrairiesCan, Boeing et l'OCIF montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'industrie et le gouvernement travaillent ensemble. Le programme Xpand est plus qu'un programme de commercialisation : il crée un pont entre les technologies éprouvées et les applications concrètes, contribuant ainsi à bâtir un Canada plus sûr, plus résilient et plus compétitif à l'échelle mondiale. »

-Kimberley Van Vliet, fondatrice et directrice générale de ConvergX, et créatrice de Xpand

« Boeing est résolu à faire progresser le secteur de l'aérospatiale et à appuyer la communauté de la défense canadienne. Grâce au programme Xpand nous investissons non seulement dans de nouvelles technologies prometteuses, mais également dans l'avenir de l'industrie de l'aérospatiale de l'Alberta. »

-Al Meinzinger, président, Boeing Canada

« Les entreprises de Calgary sont depuis longtemps des chefs de file en matière de création de technologies qui répondent aux besoins commerciaux et du secteur de la défense, mais elles ont toujours été confrontées à des obstacles relatifs à leur commercialisation. Grâce à l'investissement d'OCIF dans le Xpand Commercialization Hub, nous aidons ces innovateurs à passer du développement de produits en fin de processus à la mise en marché, ce qui permet d'accélérer la croissance, de créer des emplois et de faire de Calgary un important moteur de l'avenir du Canada en matière de défense et de technologie. »

-Brad Parry, directeur général, Opportunity Calgary Investment Fund et president et directeur général, Calgary Economic Development

Le financement fédéral devrait permettre à plus de 45 entreprises d'accéder à des programmes et à des formations et soutenir environ 100 emplois.

