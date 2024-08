VANCOUVER, BC, le 14 août 2024 /CNW/ - C'est en Colombie-Britannique que l'on trouve les talents qui créent des produits à la pointe de l'industrie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient la collaboration entre le secteur industriel et le milieu universitaire, afin de permettre à un plus grand nombre de produits fabriqués en Colombie-Britannique de percer les marchés mondiaux.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 8,8 millions de dollars de PacifiCan pour deux projets à l'Université de la Colombie-Britannique (UCB).

L'UCB reçoit 5 millions de dollars pour créer la Biodevice Foundry et renforcer la position de la Colombie-Britannique en tant que leader dans le domaine des sciences de la vie. La Biodevice Foundry fournira aux entreprises en croissance des laboratoires, des équipements spécialisés et des programmes de formation pour concevoir et tester leurs produits. Ces produits peuvent comprendre des organes et des articulations artificiels, ou des thérapies médicamenteuses qui sauvent des vies.

L'UCB reçoit également plus de 3,8 millions de dollars pour créer un centre d'innovation de classe mondiale dans le domaine de l'alimentation et des boissons. Ce centre réunira des experts en sciences alimentaires et des entreprises pour créer des emballages, des techniques de transformation et des produits innovants, afin d'aider les transformateurs d'aliments et de boissons de la Colombie-Britannique à devenir plus concurrentiels sur les marchés mondiaux. Le centre offrira également une formation aux futurs scientifiques de l'alimentation et à d'autres personnes travaillant dans l'industrie.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient profiter à plus de 60 entreprises et contribuer à la création d'emplois locaux.

Citations

« La collaboration entre les universités et les entreprises est le moyen de transformer les grandes idées en produits et services dont le monde a besoin. La Colombie-Britannique abrite des établissements universitaires de classe mondiale, dont l'Université de la Colombie-Britannique, qui ont une longue tradition d'aide au succès des entreprises. Les projets annoncés aujourd'hui ont le pouvoir de transformer les industries, de renforcer notre main-d'œuvre et de propulser les entreprises de la Colombie-Britannique vers l'avant. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour le Pacifique

« L'innovation qui a lieu chez nous grâce à la recherche et à la formation de l'Université de la Colombie-Britannique est incroyable. L'investissement réalisé aujourd'hui par PacifiCan soutiendra les avancées dans les domaines de la santé et de la logistique, tout en améliorant la vie des gens de la Colombie-Britannique et en mettant sur le marché des thérapies et des produits. »

-L'honorable Joyce Murray, députée de Vancouver Quadra

« Ces investissements stratégiques de PacifiCan dans des installations de recherche de pointe de l'UBC renforceront la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file de l'industrie agricole et agroalimentaire ainsi que du secteur des sciences de la vie. Le Food and Beverage Innovation Centre et la Biodevice Foundry renforceront les liens entre les universités et les partenaires industriels, et développeront les talents et les collaborations nécessaires pour mettre au point des produits et des technologies faits en C.-B, compétitifs à l'échelle mondiale. »

-Benoit-Antoine Bacon, Ph. D., président et vice-chancelier, Université de la Colombie-Britannique

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes. PacifiCan travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le financement annoncé aujourd'hui a été accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PacifiCan.

Le programme EIR vise à développer et à soutenir les secteurs prioritaires de la Colombie-Britannique, en créant un écosystème qui inclut les groupes sous-représentés et qui permet à ces secteurs prioritaires d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

