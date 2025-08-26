VANCOUVER, BC, le 26 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petite entreprise et Tourisme), a annoncé les réalisations accomplies dans le cadre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, qui continue de faire progresser l'égalité et de répondre aux défis auxquels ces communautés sont confrontées. La ministre Valdez était accompagnée de l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, et Wade Chang, député de Burnaby Central.

Le gouvernement du Canada continue d'enregistrer des progrès qui vont au-delà de ces initiatives clés :

Le Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ -- 25 millions de dollars pour aider les personnes 2ELGBTQI+ qui sont entrepreneures à surmonter les obstacles à la création et au développement d'une entreprise.

Plus de 160 projets et initiatives de renforcement des capacités des communautés 2ELGBTQI+ -- jusqu'à 75 millions de dollars qui favorisent l'inclusion et profitent à tout le monde au Canada ;

; Unité -- une campagne de sensibilisation du public visant à aider la population canadienne à agir pour éliminer la stigmatisation entourant les communautés 2ELGBTQI+, notamment par l'éducation, la réflexion et des gestes concrets.

De plus, le gouvernement fédéral a versé 3 millions de dollars à Fierté Canada Pride -- 1,5 million en 2024 et en 2025 -- afin de répondre aux besoins des festivals de la Fierté en matière de sécurité. Ces fonds, provenant du budget associé au Plan d'action canadien de lutte contre la haine, aident à couvrir les coûts croissants liés à la sécurité et aux assurances lors d'événements qui se déroulent partout au pays, alors que la haine envers les communautés 2ELGBTQI+ est en hausse.

« La protection des droits des personnes 2ELGBTQI+ est une priorité non négociable. Elle correspond à ce que nous sommes en tant que pays : une société qui choisit l'inclusion plutôt que l'exclusion, et la dignité plutôt que la discrimination. Nous continuerons de soutenir les communautés 2ELGBTQI+, car l'égalité est le fondement d'un Canada plus fort pour toutes et tous. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« Depuis des décennies, la communauté 2ELGBTQI+ de Vancouver est à l'avant-garde de la quête pour l'égalité au Canada. Aujourd'hui, je suis fière de me tenir aux côtés de la ministre Valdez et de réaffirmer que ce gouvernement ne renoncera jamais à défendre ces droits durement acquis. Ensemble, nous continuerons de bâtir un pays où chaque personne peut vivre dignement, en sécurité et avec fierté. »

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Ce travail revêt pour moi une importance profondément personnelle. Trop de personnes 2ELGBTQI+ au Canada sont encore confrontées à la discrimination, à la stigmatisation et à la haine. Les investissements que nous faisons en matière de sécurité, d'inclusion et d'entrepreneuriat, ne se limitent pas à des programmes. Ils visent à sauver des vies, à transformer des vies et à faire en sorte de ne laisser personne de côté. »

Wade Chang, député de Burnaby Central

« En tant que membre de la communauté 2ELGBTQI+, je mesure l'importance de voir son gouvernement non seulement se tenir à vos côtés, mais marcher avec vous. Qu'il s'agisse de défiler aux côtés du premier ministre lors de la Fierté de Vancouver ou de soutenir des organismes communautaires à travers le pays, nous montrons à la population canadienne que l'égalité n'est pas qu'une valeur -- c'est notre engagement. »

Ernie Klassen, député de South Surrey-White Rock

« Fierté Canada Pride accueille favorablement le maintien de l'investissement du gouvernement fédéral dans la sécurité des communautés, par le soutien aux organismes 2ELGBTQI+. Ce soutien est essentiel à un moment où la haine envers nos communautés est en hausse, et il garantit que les responsables de la Fierté -- en particulier dans les régions rurales et éloignées -- disposent des ressources nécessaires pour protéger leurs communautés. À l'occasion du troisième anniversaire du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, nous célébrons les progrès accomplis tout en reconnaissant le travail qu'il reste à faire pour bâtir un Canada plus sûr et plus inclusif pour tout le monde. »

Brice Field, directeur des opérations et du développement durable, Fierté Canada Pride

« Au Canada, nous nous rassemblons pour célébrer notre diversité malgré la haine qui persiste, souvent motivée par l'intolérance. Le Fonds de sécurité communautaire accordé à la Vancouver Pride Society permet de garantir que les personnes participantes et les personnes travaillant en première ligne lors de nos événements puissent y prendre part de manière plus sécuritaire, afin que nous puissions toutes et tous laisser notre lumière briller. »

John Boychuk, coprésident, Vancouver Pride Society

« Nous exprimons notre profonde gratitude envers l'engagement indéfectible de la ministre Valdez envers les communautés 2ELGBTQI+ du Canada. Son leadership et le maintien par le gouvernement fédéral de l'investissement dans l'entrepreneuriat inclusif permettent non seulement de renforcer le pouvoir de nos dirigeantes et de nos dirigeants d'entreprise, mais aussi de renforcer le tissu social et économique du pays. Ensemble, nous bâtissons un Canada où chaque entrepreneure et entrepreneur 2ELGBTQI+ a la possibilité de s'épanouir. »

Darrell Schuurman, PDG, Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada

Les personnes appartenant à divers groupes sexuels et de genre sont la cible d'un plus grand nombre d'actes violents et discriminatoires. En 2024, 46 % d'entre elles ont signalé avoir été victimes de violence, alors que ce chiffre était de 23 % parmi la population générale. Au cours de leur vie, 89 % de ces personnes ont été confrontées à une forme de violence ou de discrimination, contre 69 % des gens parmi la population générale.

En vertu du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ , Femmes et Égalité des genres Canada investit jusqu'à 75 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les communautés 2ELGBTQI+, à savoir : 40 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds de développement des capacités communautaires 2ELGBTQI+, afin de renforcer les organismes et les réseaux; 35 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds de projets 2ELGBTQI+ afin de contrer la discrimination, d'améliorer les mesures de soutien et de remettre en question les normes préjudiciables.

, Femmes et Égalité des genres investit jusqu'à 75 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les communautés 2ELGBTQI+, à savoir : Dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine , le financement en matière de sécurité accordé à Fierté Canada Pride, qui administre les fonds, a permis d'aider plus de 100 organismes de la Fierté à améliorer la sécurité et la sûreté de leurs événements.

, le financement en matière de sécurité accordé à Fierté Canada Pride, qui administre les fonds, a permis d'aider plus de 100 organismes de la Fierté à améliorer la sécurité et la sûreté de leurs événements. Le Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ est une initiative de 25 millions de dollars financée par le gouvernement du Canada et administrée par la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada . Le programme comprend le Programme d'expansion des activités, qui renforce la capacité de la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada à soutenir les entrepreneures et entrepreneurs 2ELGBTQI+ à travers le pays, un Fonds pour l'écosystème afin d'aider ces entrepreneures et entrepreneurs à accéder aux ressources, au mentorat et aux réseaux nécessaires pour lancer ou faire croître leur entreprise, ainsi qu'un Carrefour du savoir visant à améliorer la recherche et les données sur la communauté entrepreneuriale 2ELGBTQI+ et sur les défis auxquels ses membres font face.

