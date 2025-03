Cette transition permettra au musée de continuer à évoluer en tant que lieu d'apprentissage et de réflexion pour tous les Canadiens

REGINA, SK, le 8 mars 2025 /CNW/ - Le Canada possède sa propre « police à cheval » depuis 1873. Depuis 140 ans, ces agents de police typiquement canadiens sont formés à Regina. Leurs emblématiques uniformes de service en serge rouge sont reconnus dans le monde entier, et le Carrousel de la GRC, présenté partout au Canada et dans le monde entier, est une démonstration typiquement canadienne de compétences équestres. Ces deux éléments rendent hommage aux origines de la GRC, qui remonte au XIXe siècle lorsqu'il s'agissait d'un service de police montée dans l'Ouest canadien.

Le gouvernement du Canada réaffirme son engagement en faveur d’un musée national de la GRC (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Le Centre du patrimoine de la GRC a été créé en 2007 sur le terrain de l'École de la GRC à Regina, afin de faire connaître et de célébrer l'histoire riche et en évolution de la police nationale du Canada à l'endroit même où elle a vu le jour. Reconnaissant l'importance de raconter notre propre histoire, à notre façon, le gouvernement du Canada soutient la transition du Centre du patrimoine de la GRC vers un musée national. Cela permettra aux Canadiens de continuer à contrôler la façon dont nous commémorons et comprenons notre histoire commune.

Hier, l'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à transformer le Centre du patrimoine de la GRC en musée national lors d'un appel avec Sam Karikas, directrice principale du Centre. S'appuyant sur un financement de 3 millions de dollars annoncé dans le budget de 2024 et de 12 millions de dollars dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, cette transition permettra au musée de continuer à évoluer en tant que lieu d'apprentissage et de réflexion pour tous les Canadiens.

Dans le cadre de cette transition, le musée s'emploiera à mieux refléter l'ensemble de l'histoire de la GRC, y compris sa relation complexe avec les peuples autochtones et son rôle évolutif dans les efforts de réconciliation. La préservation de nos institutions nationales et de nos récits historiques demeure un élément essentiel pour assurer notre souveraineté et notre identité culturelle.

Citations

« Je suis heureux de réaffirmer une fois de plus l'engagement de notre gouvernement à transformer le Centre du patrimoine de la GRC en musée national. Cette institution importante permet aux Canadiens et aux visiteurs du monde entier de découvrir l'histoire de notre service de police national et l'évolution de son rôle dans notre société, y compris son histoire avec les peuples autochtones et les efforts de réconciliation en cours. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Nous sommes heureux de voir le gouvernement du Canada reconnaître son engagement à transformer le Centre du patrimoine de la GRC en musée national. Depuis plusieurs années, nous unissons nos efforts à l'égard de ce projet et nous nous réjouissons de poursuivre ce travail important avec nos partenaires fédéraux pour mener à bien le processus et faire de ce musée un lieu dont tous les Canadiens peuvent être fiers. »

-Sam Karikas, directrice principale, Centre du patrimoine de la GRC

Faits en bref

Le gouvernement du Canada soutient le Centre du patrimoine de la GRC depuis sa création et sa construction il y a 20 ans.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 12 millions de dollars sur quatre ans pour aider le Centre du patrimoine de la GRC à obtenir le statut de musée national.

Le Centre du patrimoine de la GRC est un organisme sans but lucratif qui n'appartient pas à la GRC, n'est pas exploité par elle et n'est pas financé par elle. Le Centre se veut un lieu de découverte, d'exploration, de réflexion et de réconciliation. Il s'appuie sur un calendrier de programmation riche et en constante évolution, ainsi que sur des partenariats solides pour concrétiser cette vision.

Dans le cadre de sa transition vers le statut de musée national, le Centre s'emploiera à mieux refléter l'histoire complète de la GRC, y compris son rôle dans les communautés autochtones et l'histoire plus large de la réconciliation au Canada.

Chaque année, le Centre accueille environ 30 000 visiteurs de plus de 30 pays et offre des programmes de formation en classe et en ligne à environ 20 000 étudiants dans chaque province et territoire du Canada.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Erik Nosaluk, Directeur, Communications, Bureau du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 613-790-0373, [email protected]