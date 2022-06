OTTAWA, ON, le 3 juin 2022 /CNW/ - territoire traditionnel algonquin non cédé -- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

La violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones au Canada est une tragédie nationale continue. Le gouvernement du Canada travaille avec les familles, les survivants et les communautés en tant que partenaires égaux pour trouver des solutions qui protégeront les personnes vulnérables et s'attaqueront aux causes profondes de cette violence.

Aujourd'hui, à l'occasion du premier anniversaire de la publication du Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, le premier ministre Justin Trudeau et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont assisté à une cérémonie au Musée canadien de l'histoire avec des membres des familles, des survivants, des membres de la communauté 2ELGBTQQIA+, des Aînés et des grands-mères.

Au cours de la cérémonie, le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement à continuer de travailler avec les familles et les communautés pour réagir à cette tragédie nationale. Le premier ministre a reçu des enseignements d'Aînés et de grands-mères sur l'importance de poursuivre ce travail.

À la suite de la cérémonie, le gouvernement du Canada a publié son rapport qui décrit certains des travaux entrepris au cours de la dernière année dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. La Voie fédérale est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national. Le rapport reconnaît également le travail important qui reste à accomplir pour poursuivre la mise en œuvre des engagements du gouvernement.

Un rapport par les partenaires qui avaient contribué au Plan d'action national intitulé Rapport d'avancement du Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées 2022 a également été publié. Le gouvernement du Canada demeure inébranlable dans son engagement à continuer de travailler en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les familles et les survivants, et des organisations de femmes autochtones, pour faire progresser le Plan d'action national et répondre à la tragédie des femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées au Canada.

La lutte contre la violence continue à l'endroit des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones est une approche pangouvernementale qui exige que nous respections nos obligations morales en tant que pays, et tous les appels à la justice. Notre travail ne s'arrêtera jamais tant que les survivants, les familles et les communautés vivront cette tragédie nationale. Nous veillerons à ce que nos initiatives tiennent compte des traumatismes et soient axées sur les survivants, afin de mettre fin à cette tragédie pendant que les survivants travaillent à la guérison.

« À l'occasion de cet anniversaire important, nous réaffirmons l'engagement du gouvernement du Canada à continuer de travailler avec les survivants, les familles et les communautés pour mettre fin à la tragédie des personnes disparues et assassinées. Nous n'oublierons jamais ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison et nous honorerons leur mémoire en travaillant sans relâche pour bâtir un avenir meilleur, où chacun est à l'abri de la violence. Aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, aujourd'hui et chaque jour, nous vous soutenons dans la récupération de votre pouvoir et de votre place. »

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je tiens à souligner le dévouement des familles des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des personnes 2ELGBTQQIA+, des survivants, des organismes communautaires et des leaders dans leur défense inlassable des droits. Nous avons besoin de vos recommandations et de vos conseils. Notre priorité est de travailler avec vous pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et nous demeurons déterminés à le mener à bien. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les langues et les cultures autochtones sont au cœur de l'identité et de l'autodétermination des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Ce sont des sources essentielles de soutien, de guérison et de sécurité pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Patrimoine canadien continuera d'appuyer les initiatives qui aident les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones à se réapproprier leurs langues et leurs connaissances culturelles et à raconter leurs propres histoires dans leurs propres mots. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre du Patrimoine canadien

« Au Canada, les filles et les femmes autochtones sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violence fondée sur le sexe que les femmes non autochtones. Nous continuerons de financer des partenaires pour créer et gérer des programmes qui protègent et soutiennent les familles et les survivants des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des personnes 2ELGBTQQIA+. Changer une culture qui mine la valeur des femmes n'est pas facile, mais nous allons continuer. Ensemble, nous pouvons rendre le Canada plus sûr et plus inclusif pour les femmes et les filles autochtones. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada reconnaît que, bien que nous ayons tous le droit de nous sentir en sécurité et protégés dans nos communautés, cela n'a pas été le cas pour de nombreuses femmes, filles et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Il reste beaucoup à faire avant que cela ne change. Je suis déterminé à continuer de travailler avec les partenaires, les communautés et les organisations autochtones, les provinces et les territoires, ainsi que d'autres intervenants, pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Cela comprend la promotion des priorités uniques en matière de services de police et de sécurité communautaire des Premières Nations, des Inuit et des Métis et l'élaboration conjointe d'une loi fédérale reconnaissant les services de police des Premières Nations comme un service essentiel. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

« Aujourd'hui et chaque jour, nous réfléchissons au travail inlassable et aux nombreuses voix qui ont façonné la publication, l'an dernier, du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Membres de la famille et survivants, communautés et organisations autochtones, leaders 2ELGBTQQIA+, militants et universitaires : nous vous entendons, nous vous voyons et nous partageons votre douleur et votre deuil. Nous sommes à vos côtés. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones méritent un système de justice qui les protège, et non qui leur nuit. Nous savons qu'il reste du travail à faire et nous sommes déterminés à assurer l'accès à un système de justice juste, équitable et inclusif qui respecte les droits des peuples autochtones et protège les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, maintenant et à l'avenir. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Nous continuons de collaborer avec les partenaires autochtones, les communautés du Nord et tous les ordres de gouvernement pour lutter contre les causes profondes de la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Nos investissements essentiels dans l'infrastructure, la prévention de la violence et les mesures de soutien aux survivants aident à répondre aux besoins urgents des communautés du Nord et de l'Arctique. Notre gouvernement va de l'avant en partenariat pour apporter les changements nécessaires et mettre fin à la violence qui perdure. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, y compris la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, a été publié le 3 juin 2021.

d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, y compris la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, a été publié le 3 juin 2021. La Voie fédérale est appuyée par des investissements historiques de plus de 2,2 milliards de dollars dans le budget de 2021. Le budget de 2022 prévoit des investissements supplémentaires pour s'attaquer à certaines des causes profondes de cette tragédie, notamment le racisme, le logement, l'éducation, le bien-être mental et les soins de santé, ainsi que le développement économique et l'emploi

