Avis aux médias - Le secrétaire d'État van Koeverden sera en Alberta pour annoncer un soutien du gouvernement du Canada au soccer communautaire et aux athlètes canadiens

Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni. Le secrétaire d'État van Koeverden sera en Alberta pour annoncer un soutien du gouvernement du Canada au soccer communautaire et aux athlètes canadiens.

CALGARY, AB, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni. Le secrétaire d'État van Koeverden sera en Alberta mardi pour annoncer un soutien du gouvernement du Canada au soccer communautaire et aux athlètes canadiens.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activité no 1 : Renforcer le soccer communautaire avec la Fondation Bon départ de Canadian Tire et la Ville de Calgary - annonce et conférence de presse

DATE :

Le mardi 28 juillet 2026

HEURE :

9 h 15

Activité no 2 : Visite des installations sportives du Canmore Nordic Centre et animation sportive - séance de photos

DATE :

Le mardi 28 juillet 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h, le mardi 28 juillet. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]