Le gouvernement du Canada appuie le soccer à Calgary et partout au pays

Le secrétaire d'État van Koeverden annonce un engagement en faveur d'un nouveau terrain de soccer communautaire à Calgary. Un financement fédéral soutient le projet de la Fondation Bon départ de Canadian Tire, qui vise à construire jusqu'à 25 terrains du genre à travers le Canada pour permettre à plus d'enfants de pratiquer un sport, du terrain de jeu jusqu'au podium.

CALGARY, AB, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le sport est le meilleur vecteur de cohésion nationale qui soit. Cet été, d'un océan à l'autre, le soccer a uni la population canadienne et inspiré la prochaine génération d'athlètes. Le gouvernement du Canada entend poursuivre sur cette lancée.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé que Calgary disposerait bientôt d'un nouveau terrain de soccer communautaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative nationale de la Fondation Bon départ de Canadian Tire visant à construire jusqu'à 25 terrains à travers le Canada d'ici 2029, grâce à un financement de plus de 2 millions de dollars accordé par le gouvernement du Canada, afin d'aider davantage d'enfants à pratiquer un sport, du terrain de jeu jusqu'au podium.

Des consultations seront menées avec la Ville de Calgary, des associations locales et les résidents afin de définir les caractéristiques du nouveau terrain et de s'assurer qu'il réponde aux besoins locaux.

Des matchs de quartier aux rêves de représenter le Canada sur la scène internationale, ces terrains de soccer offriront aux enfants et aux jeunes un lieu sécuritaire où jouer, se sentir à leur place et gagner en confiance. Alors que le Canada vient d'accueillir le monde entier grâce au sport, cette initiative démontre comment l'accueil de grands rassemblements sportifs internationaux entraine des retombées durables pour les Canadiens et Canadiennes.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'investissement sans précédent de 1 milliard de dollars du gouvernement du Canada pour élargir l'accès au sport, moderniser les stades, les terrains et les installations récréatives communautaires, et aider les athlètes à réussir.

Citations

« Le sport est le meilleur moyen de renforcer la cohésion nationale. Cet été, d'un océan à l'autre, le soccer a rassemblé les Canadiens et Canadiennes, et inspiré la prochaine génération d'athlètes. Nous souhaitons poursuivre sur cette lancée. Des matchs de quartier aux rêves de représenter le Canada sur la scène internationale, ce terrain de soccer communautaire à Calgary offrira aux enfants de la région l'occasion de jouer dehors, de pratiquer un sport et de renforcer leur attachement à ce sport, du terrain de jeu au podium. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Alors que Bon départ continue de construire de nouveaux terrains de soccer communautaires à travers le pays, nous nous efforçons de créer des lieux plus sécuritaires et plus accueillants où les enfants peuvent jouer, gagner en confiance et se sentir proches de leur communauté. Nous remercions Sport Canada et la Ville de Calgary pour leur engagement commun à élargir l'accès au sport et aux loisirs. Nous avons très hâte de collaborer avec la communauté dans les mois à venir pour concrétiser cette vision à Calgary. »

- Marco Di Buono, président, Fondation Bon départ de Canadian Tire

« Calgary continue de connaître une forte demande en infrastructures sportives et récréatives de qualité. Grâce à GamePLAN, la vision à long terme de la Ville en matière de loisirs publics, nous nous efforçons de rendre les activités récréatives plus accessibles et plus inclusives pour tous les Calgariens. Ce partenariat contribuera à rendre le sport plus accessible, à favoriser des modes de vie actifs et à créer davantage d'occasions pour les enfants et les jeunes de jouer, d'apprendre et de tisser des liens au sein de leur communauté. »

- DJ Kelly, adjoint au maire et conseiller municipal du 4e arrondissement, Ville de Calgary

Les faits en bref

Le soccer est le sport le plus pratiqué au Canada et est considéré comme celui qui connaît la plus forte croissance dans le pays. Il rassemble des gens de tous âges et de tous horizons, des terrains de quartier jusqu'à la scène internationale.

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme de bienfaisance national qui favorise la réussite à long terme des enfants et des jeunes partout au Canada en leur donnant accès au sport et au jeu et en s'attaquant aux obstacles financiers, physiques et systémiques.

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Initiative soccer - Fondation Bon départ de Canadian Tire

SOURCE Patrimoine canadien

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