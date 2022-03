OTTAWA, ON, le 11 mars 2022 /CNW/ - Le Canada n'a jamais eu de meilleure occasion pour assurer notre avenir bleu. En tant que nation bordée par trois océans, avec près de 250 000 kilomètres de littoral, et d'atouts existants en matière d'innovation, nous avons un avantage concurrentiel unique. Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité côtière et les industries océaniques d'aujourd'hui génèrent plus de 30 milliards de dollars par an. Le potentiel d'une économie bleue est énorme. Ainsi, le défi de libérer la promesse et les possibilités de nos ressources océaniques d'une manière économiquement prospère exige des solutions durables sur le plan environnemental, socialement responsables et plus inclusives.

De février à juin 2021, Pêches et Océans a consulté les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous avons entendu les personnes qui vivent de l'océan, aussi bien les pêcheurs autochtones que les pêcheurs non autochtones, ainsi que les représentants de diverses industries océaniques, les scientifiques, et bien d'autres encore. Les Canadiens avaient à cœur de transmettre leurs idées, leurs préoccupations, et leurs solutions visant à stimuler une économie bleue plus forte et plus durable.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a publié le rapport « Ce que nous avons entendu », qui résume les commentaires reçus.

Au cours des dernières années, le Canada a investi de manière historique dans l'innovation, la durabilité et la protection des océans, ce qui s'est traduit par une amélioration de la propreté et de la résilience des côtes et des collectivités côtières, une meilleure préparation aux défis environnementaux, des partenariats plus solides avec les communautés autochtones, et davantage de possibilités d'emploi et de croissance économique. Un thème récurrent est que nos océans et nos ressources marines doivent être sains pour soutenir une économie bleue prospère, tout en continuant à soutenir les industries, qui dépendent traditionnellement de l'océan et de ses ressources. Pour atteindre cet objectif, nous devons valoriser l'environnement naturel en prenant des mesures visant à protéger, à conserver, à rétablir, et à reconstituer nos ressources marines et côtières. Si nous préservons la santé de nos océans, nous pouvons assurer une croissance durable.

Les commentaires reçus permettront d'orienter l'élaboration d'une Stratégie de l'économie bleue, qui permettra au Canada, et à son industrie, à ses collectivités et à sa population d'être en bonne position pour réussir dans les secteurs océaniques mondiaux de l'économie bleue, en pleine croissance, tout en faisant progresser les objectifs de réconciliation, de conservation, et de lutte contre les changements climatiques.

Le gouvernement du Canada est impatient de publier, au moment opportun, une Stratégie de l'économie bleue.

Citation

« Les océans du Canada sont une ressource économique considérable. Ils ont le potentiel de faire partie des solutions climatiques; ils peuvent continuer à être une source d'opportunités économiques durables, à condition que nous reconnaissions la nécessité de protéger ses écosystèmes et d'assurer la croissance de l'économie océanique. J'invite les Canadiens à lire ce rapport Ce que nous avons entendu, et je remercie toutes les personnes qui y ont contribué. Ce rapport aide à jeter les bases de l'énorme succès des pêches et des océans du Canada, tout en les protégeant pour les générations futures. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La Banque mondiale définit l'économie bleue comme étant l'utilisation durable des ressources océaniques en vue de stimuler la croissance économique et d'améliorer les moyens de subsistance et les emplois, tout en protégeant la santé des écosystèmes océaniques.

De février à juin 2021, nous avons demandé aux Canadiens d'un océan à l'autre à quoi pourrait ressembler la Stratégie de l'économie bleue du Canada. Le MPO s'est entretenu avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les groupes historiquement sous-représentés dans les secteurs océaniques, les groupes environnementaux, l'industrie et d'autres intervenants, ainsi que le grand public.

La période de mobilisation a duré 158 jours et a pris fin le 15 juin 2021. Au cours de cette période, 40 tables rondes ont été organisées, en plus du processus de mobilisation sectorielle et régionale ciblée auquel plus de 1 600 personnes ont pris part.

Le MPO continuera de travailler avec ses partenaires fédéraux et d'autres intervenants pour faire progresser cette initiative fédérale pangouvernementale.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Claire Teichman, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 604-679-5462, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]