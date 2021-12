Les recommandations aideront le gouvernement du Canada à atteindre ses cibles de réduction de la pauvreté

GATINEAU, QC, le 13 déc. 2021 /CNW/ - En 2018, le gouvernement du Canada a pris l'engagement sans précédent de réduire la pauvreté dans le cadre d'Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. La stratégie comprenait la mise sur pied du Conseil consultatif national sur la pauvreté ainsi que l'établissement de cibles ambitieuses de réduction de la pauvreté visant à bâtir un Canada où tous les Canadiens ont une chance réelle et juste de réussir.

Vendredi, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a déposé au Parlement le deuxième rapport sur les progrès du Canada pour réduire la pauvreté, intitulé Comprendre les systèmes : le rapport de 2021 du Conseil consultatif national sur la pauvreté.

Le rapport reconnaît les fonds du fédéral qui ont contribué à réduire la pauvreté et note que le gouvernement a atteint sa cible provisoire, qui était de réduire la pauvreté de 20 % en 2020. En effet, le taux de pauvreté au Canada est passé de 14,5 % en 2015 à 10,1 % en 2019, ce qui représente une diminution de 30 %. Cette réduction signifie que 1,3 million de Canadiens, dont 435 000 enfants et 45 000 aînés, sont sortis de la pauvreté. On mentionne cependant que les données ne tiennent pas compte des répercussions de la pandémie ni du fait que celle-ci a frappé les populations vulnérables de manière démesurée. Le rapport comporte également des recommandations pour réduire l'iniquité, garantir un accès égal aux prestations, aux ressources et aux possibilités, et veiller à ce que les gens soient traités dignement et de manière équitable.

Le gouvernement du Canada a annoncé de nombreuses mesures dans le budget 2021 qui réduiront davantage la pauvreté et assureront une reprise inclusive. Il s'est clairement engagé à soutenir les familles avec de jeunes enfants maintenant et après la pandémie; il collabore avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour donner accès à toutes les familles canadiennes à un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordable, souple, inclusif et de grande qualité. Ce projet s'assortit de financements totalisant 30 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, auxquels s'additionnent, à compter de 2025-2026, des fonds annuels permanents déjà octroyés d'au moins 9,2 milliards. D'ici cinq ans, les parents de tout le pays auront accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité pour 10 $ par jour en moyenne.

De plus, le gouvernement du Canada augmente de 10 % le montant des versements réguliers de la Sécurité de la vieillesse pour les pensionnés de 75 ans et plus, et ce, à compter de juillet 2022; rend l'assurance-emploi plus accessible et simple pour les Canadiens; et élargit la portée l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin d'aider près d'un autre million de Canadiens qui ont des emplois à bas salaire. En outre, le gouvernement investit dans le logement, crée près de 500 000 emplois et possibilités de formation pour les travailleurs, établit à 15 $ le salaire horaire minimum fédéral, ce qui profitera à 26 000 travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale, appuie des initiatives pour améliorer la sécurité alimentaire et offre une nouvelle prestation d'invalidité.

Alors que le gouvernement du Canada se rapproche de ses cibles de réduction de la pauvreté, les recommandations du Conseil assureront des politiques et des programmes plus inclusifs, menant ainsi à une économie plus résiliente et inclusive qui ne laisse personne de côté et rend la vie des Canadiens plus abordable.

Citations

« Je tiens à remercier le Conseil consultatif national sur la pauvreté pour son travail. Ce rapport guidera nos actions et nous aidera à atteindre nos cibles de réduction de la pauvreté. Ce rapport est encourageant, mais il reste du travail à faire. Nous poursuivrons nos efforts pour nous assurer que tous les Canadiens ont une chance réelle et juste de réussir et pour bâtir un Canada plus fort et plus inclusif. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« En tant que pays, nous sommes au cœur d'un grand bouleversement social. Trop longtemps, de profondes injustices raciales, culturelles et économiques ont permis à la pauvreté de perdurer, et ce, pour beaucoup trop de gens. Alors que nous traversons cette pandémie mondiale, nous avons la possibilité de choisir l'équité, la dignité et la justice. Le Conseil consultatif national sur la pauvreté est fier de présenter son rapport de 2021 qui, nous l'espérons, présente des balises utiles pour l'avenir. »

- Scott MacAfee, président du Conseil consultatif national sur la pauvreté

Les faits en bref

La Loi sur la réduction de la pauvreté a reçu la sanction royale en juin 2019. Elle établit le seuil officiel de la pauvreté au Canada , fixe les cibles de réduction de la pauvreté et enchâsse dans la loi le Conseil consultatif national sur la pauvreté.

a reçu la sanction royale en juin 2019. Elle établit le seuil officiel de la pauvreté au , fixe les cibles de réduction de la pauvreté et enchâsse dans la loi le Conseil consultatif national sur la pauvreté. La Loi officialise l'engagement du gouvernement à réduire la pauvreté et en fait une priorité durable.

officialise l'engagement du gouvernement à réduire la pauvreté et en fait une priorité durable. La stratégie de réduction de la pauvreté fixait des cibles concrètes de réduction et instaurait le seuil officiel de la pauvreté au Canada , permettant ainsi de mesurer la pauvreté et de suivre les progrès réalisés. Voici les cibles :

, permettant ainsi de mesurer la pauvreté et de suivre les progrès réalisés. Voici les cibles : une réduction de 20 % de la pauvreté, par rapport aux niveaux de 2015, d'ici 2020. Cet objectif a été atteint plus tôt que prévu;

objectif a été atteint plus tôt que prévu;

une réduction de 50 % de la pauvreté d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2015, ce qui correspond aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies.

Selon l'Enquête canadienne sur le revenu de 2019, publiée le 23 mars 2021, entre 2015 et 2019, plus de 1,3 million de Canadiens étaient sortis de la pauvreté, dont 435 000 enfants et 45 000 aînés.

2019, plus de 1,3 million de Canadiens étaient sortis de la pauvreté, dont 435 000 enfants et 45 000 aînés. La stratégie de réduction de la pauvreté prescrivait également la mise sur pied du Conseil consultatif national sur la pauvreté, qui a pour mandat de fournir des conseils indépendants au gouvernement, de présenter un rapport annuel sur les progrès réalisés relativement aux cibles gouvernementales de réduction de la pauvreté et de poursuivre le dialogue avec les Canadiens à ce sujet.

Les membres du Conseil ont été choisis dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, dont le but est de refléter la diversité du Canada , tant sur le plan des genres, des régions et des langues officielles. Parmi les membres figurent des Autochtones, des personnes racisées et des gens ayant l'expérience de la pauvreté.

Liens connexes

Comprendre les systèmes : le rapport de 2021 du Conseil consultatif national sur la pauvreté

Pour mieux comprendre : le premier rapport du Conseil consultatif national sur la pauvreté

Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Conseil consultatif national sur la pauvreté

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca