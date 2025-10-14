Le gouvernement du Canada réitère son appui spécial aux diffuseurs de nouvelles et d'information gratuites et à faible tirage.

GATINEAU, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - L'histoire que nous partageons et les récits qui nous sont propres constituent la base d'une culture dynamique. Dans un monde où règne la désinformation, nous avons plus que jamais besoin des voix canadiennes. Partout au pays, les médias d'information locaux indépendants rassemblent les communautés et aident les Canadiennes et Canadiens à bénéficier de points de vue pertinents, fiables et d'actualité.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un investissement de 12 millions de dollars afin de prolonger le volet Mesures spéciales pour appuyer le journalisme du Fonds du Canada pour les périodiques durant l'exercice financier 2025-2026. Cela aidera les éditeurs de journaux communautaires et de magazines non quotidiens, en particulier ceux qui utilisent un modèle de distribution gratuite ou dont le tirage payant est plus faible, à surmonter les obstacles du marché afin qu'ils puissent continuer à produire un contenu éditorial et journalistique canadien de qualité, quelle que soit la plateforme utilisée pour le diffuser.

Depuis le lancement en 2020 du volet Mesures spéciales pour appuyer le journalisme, le gouvernement du Canada a versé plus de 100 millions de dollars aux éditeurs canadiens à diffusion gratuite et à faible tirage payant afin qu'ils puissent s'adapter aux changements majeurs dans leur secteur et répondre aux besoins en constante évolution du lectorat. Ce volet temporaire du Fonds du Canada pour les périodiques a permis d'aider chaque année plus de 600 bénéficiaires dans les domaines où leurs besoins étaient les plus grands, tels que la création de contenu, la production, la distribution et le développement commercial.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et les détails du financement, consultez la page du volet Mesures spéciales pour appuyer le journalisme. La date limite pour présenter une demande est le 17 novembre 2025. Les organismes admissibles peuvent présenter une demande de financement dès aujourd'hui.

Grâce au Fonds du Canada pour les périodiques, le gouvernement du Canada contribue à faire connaître les perspectives uniques de notre pays, à promouvoir la culture canadienne et à protéger notre souveraineté culturelle.

Citations

« Dans un océan de désinformation, il est essentiel que les Canadiennes et Canadiens aient accès à des informations locales et impartiales au bon moment. Ces investissements aideront les petits médias partout au pays à produire des reportages de qualité et à partager nos histoires typiquement canadiennes. De tels investissements sont non seulement bénéfiques pour les publications indépendantes, ils sont également essentiels à la protection de notre démocratie et de notre souveraineté culturelle. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Le volet Mesures spéciales pour appuyer le journalisme du Fonds du Canada pour les périodiques a été lancé en 2020 dans le cadre d'une série de mesures d'urgence visant à contrer les effets de la COVID-19. À l'époque, le ministère du Patrimoine canadien avait investi 45 millions de dollars dans ce volet, puis en 2021-2022, il y a investi 23 millions de dollars supplémentaires pour poursuivre ce soutien temporaire. En 2022, les mesures ont été prolongées de 3 ans avec une nouvelle affectation de 40 millions de dollars (2022-2025). Les mesures ont pris fin le 31 mars 2025.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les périodiques

Mesures spéciales pour appuyer le journalisme

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]