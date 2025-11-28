Le gouvernement du Canada accorde un financement supplémentaire à la campagne de financement Play It Forward du Manitoba Theatre for Young People

WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, annoncera vendredi l'octroi d'un financement fédéral supplémentaire au Manitoba Theatre for Young People. Il fera cette annonce au nom du gouvernement du Canada.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le 28 novembre 2025

HEURE :

10 h 45

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le vendredi 28 novembre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

