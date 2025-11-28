La députée Chi Nguyen rencontre des bénéficiaires torontois du programme Exportation créative Canada

TORONTO, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Alors que le Canada vit une période d'incertitude marquée par des changements rapides et que le système commercial qui apportait la prospérité à notre pays ces dernières décennies est en pleine mutation, le gouvernement du Canada choisit d'investir dans nos industries créatives, et dans les entreprises et les travailleurs de ce secteur.

Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, a annoncé aujourd'hui un investissement totalisant 5,2 millions de dollars réparti entre les 23 bénéficiaires du volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada. De passage au magasin de vêtements et d'articles de maison Kotn, à Toronto, Mme Nguyen a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Sur place, elle a également rencontré des membres de LOFT Entertainment et huit autres bénéficiaires de Toronto.

Kotn recevra 595 500 $ afin d'accroître la notoriété de sa marque et ses revenus d'exportation, et de lancer au Royaume-Uni une mode canadienne axée sur la durabilité. L'entreprise cible les consommateurs urbains des générations Z et Y qui valorisent la production éthique, le design intemporel et la transparence. Pour Kotn, il s'agit de la première grande tentative de percer sur le marché international, à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

LOFT Entertainment recevra 403 000 $ afin d'établir un partenariat avec BIG FAMILY -- une société d'édition et de gérance, et maison de disque, détenue par des auteurs-compositeurs et producteurs sise à Los Angeles et à Londres -- pour lancer les nouvelles œuvres musicales de quatre artistes de la maison aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Ce partenariat constitue la première incursion de l'entreprise dans le monde de l'édition et dans l'exploitation d'une maison de disque.

La huitième cohorte annuelle du volet Prêt à l'exportation comprend 21 autres entreprises et organisations de Toronto et d'ailleurs au Canada qui ont elles aussi présenté des projets novateurs. Dix d'entre elles proviennent de communautés méritant l'équité. Veuillez consulter le document d'information ci-joint pour en savoir plus sur les projets retenus.

Le volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada offre une aide aux entreprises et organisations canadiennes pour des projets qui les aideront à croître, à générer des recettes d'exportation et à conquérir de nouveaux marchés à l'étranger. Le programme vise à accroître la rentabilité des exportations des industries créatives du Canada vouées à l'artisanat artistique, à l'audiovisuel, au design, à la musique, aux arts de la scène, à l'édition, aux arts visuels et aux médias numériques interactifs.

Cet investissement contribuera à renforcer l'économie et la souveraineté du Canada, tout en misant sur notre position de deuxième meilleur pays du G20 pour faire des affaires au cours des cinq prochaines années.

Citations

« En cette période d'incertitude, notre gouvernement entend renforcer l'économie et diversifier nos marchés afin d'offrir de nouveaux avantages et possibilités aux industries créatives et aux créateurs canadiens. Les talents d'ici ont tout ce qu'il faut pour s'illustrer sur la scène internationale. En soutenant ces entreprises canadiennes novatrices dans la conquête de nouveaux marchés, nous assurons la prospérité économique des Canadiens et Canadiennes et nous bâtissons un Canada fort. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Toronto a tant à offrir sur la scène mondiale de l'exportation créative. En soutenant nos entreprises locales, nous faisons bien plus qu'appuyer l'économie de notre milieu : nous mettons en valeur ce que le Canada a à offrir en mettant nos plus grands talents à l'avant-plan pour que le monde entier puisse les voir à l'œuvre. Cet investissement aidera ces entrepreneurs à développer leurs activités, à être compétitifs et à tisser des liens durables sur les marchés internationaux, tout en renforçant la présence culturelle du Canada à l'étranger. »

-- Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront

« L'expansion de Kotn au Royaume-Uni est une grande étape pour notre marque et la communauté créative canadienne qui l'alimente. Grâce au soutien financier du programme Exportation créative Canada, nous sommes en mesure d'introduire notre modèle axé sur la durabilité, fondé sur la transparence totale de la chaîne d'approvisionnement et l'utilisation de fibres naturelles, sur l'un des marchés de la mode les plus avant-gardistes au monde. Pour la 9e année consécutive, ce week-end du Vendredi fou, au lieu de proposer des soldes, nous versons 100 % de nos recettes - jusqu'à 100 000 $ - à la construction de 2 nouvelles écoles primaires dans les régions du delta du Nil et de Faiyum. À ce jour, nous avons construit 23 écoles. Grâce à votre aide, nous en construirons 2 autres en ce Vendredi fou. »

-- Paula Sapinoso, directrice-marketing, Kotn

Les faits en bref

Le programme Exportation créative Canada est assorti d'un budget de 33 millions de dollars sur trois ans, de 2023 à 2026.

Le volet Prêt à l'exportation offre un financement pour des projets prêts à l'exportation générant des recettes d'exportation et contribuant à l'épanouissement des industries créatives canadiennes dans le monde entier. Depuis son lancement en 2018, le volet a permis d'investir plus de 64,6 millions de dollars dans 166 projets présentés par plus de 134 entreprises et organisations du secteur créatif.

En juin dernier, le gouvernement du Canada a mené à bien une mission commerciale des industries créatives canadiennes en Corée du Sud et au Japon. Il a dirigé une délégation multisectorielle composée de plus de 40 entreprises et organisations canadiennes présentant un fort potentiel d'exportation afin de leur permettre d'élargir leurs réseaux et de nouer de nouveaux partenariats créatifs dans ces marchés.

Document d'information :

Liste des 23 bénéficiaires du volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada pour l'exercice financier 2025-2026.

Par l'entremise de la huitième cohorte du volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada, le ministère du Patrimoine canadien investit un total de 5,2 millions de dollars afin de soutenir 23 entreprises et organisations au pays. Versée durant l'exercice financier 2025-2026, cette aide permet de soutenir des projets d'exportation prometteurs, susceptibles de générer des recettes d'exportation et de conquérir des marchés à l'étranger.

Liste des organismes ayant bénéficié d'un soutien au Canada

Région Bénéficiaire Description du projet Somme allouée COLOMBIE-BRITANNIQUE BIG BAD BOO STUDIOS INC. TITRE DU PROJET : Exportation du catalogue d'émissions pour enfants de Big Bad Boo Big Bad Boo Studios exportera vers l'Europe son catalogue de séries télévisées et d'expériences numériques en ciblant plus particulièrement les marchés francophones, hispanophones et germanophones. Le bénéficiaire participera à des salons de la télévision jeunesse, à des conférences et à diverses activités de l'industrie un peu partout en Europe afin de promouvoir son catalogue et de conclure des ententes par l'entremise de partenaires. Principale industrie créative : Médias numériques interactifs 264 000 $ COLOMBIE-BRITANNIQUE STUDIOSTONE CREATIVE INC TITRE DU PROJET : Diversification des exportations - Europe Studiostone Creative diversifiera les exportations vers l'Europe en deux étapes. Le bénéficiaire lancera une plateforme de commerce électronique au Royaume-Uni, et mettra sur pied un commerce de détail et un commerce éducatif en Allemagne, en France, en Suisse et en Belgique. L'entreprise cible les acheteurs des secteurs du jouet, du bricolage, des passe-temps, de l'éducation et de la vente au détail muséale, de même que les établissements scolaires et les artisans. Les clients sont les enfants de 8 à 12 ans ainsi que les adultes et amateurs d'art souhaitant réaliser des projets créatifs de qualité, respectueux de l'environnement. Principale industrie créative : Arts visuels 176 500 $ ALBERTA WEIGL EDUCATIONAL PUBLISHERS LIMITED TITRE DU PROJET : Exportation et distribution sur les plateformes numériques Weigl Educational Publishers Limited intégrera des outils d'intelligence artificielle afin de développer l'exportation de ses contenus éducatifs numériques sur les marchés étrangers. Ces outils serviront à repérer des régions géographiques et des segments d'utilisateurs à cibler en analysant les données, les niveaux de préparation numérique et les lacunes existantes dans le contenu offert. Le projet comprendra également des activités de marketing et de recrutement de même que la participation à des salons du livre internationaux. Principale industrie créative : Édition (livres) 174 500 $ ONTARIO ALPACA HOUSE CANADA INC. (LATIERRA) TITRE DU PROJET : Distribution, dans le monde entier, de tricots de laine d'alpaga de qualité supérieure LATIERRA lancera de manière proactive la distribution internationale des articles en laine d'alpaga haut de gamme de l'entreprise. Celle-ci participera à des salons commerciaux de la mode et établira des partenariats avec des agences de vente locales par l'entremise d'expositions saisonnières destinées aux acheteurs des États-Unis, du Japon et de la France. Le projet inclura également l'amélioration de la plateforme numérique pour accroître les ventes directes. Principale industrie créative : Design de mode 136 000 $ ONTARIO APRICOTTON INC. TITRE DU PROJET : Apricotton - Phase 1 de croissance aux États-Unis (commerce électronique) Apricotton lancera une boutique en ligne permettant d'acheter directement au moyen de l'application ainsi qu'une vitrine sur Amazon aux États-Unis pour faire connaître la marque et conquérir de nouvelles clientes à l'étranger. Le projet comprendra la création de comptes sur des plateformes de vente, l'intégration des produits sur Shopify ainsi que l'amélioration des ventes grâce à la création de contenu marketing, à des publicités et à l'optimisation des opérations et du marketing. Principale industrie créative : Design de mode 237 000 $ ONTARIO DC CANADA EDUCATION DEVELOPMENT (DCCED) CORP. TITRE DU PROJET : Marketing de contenu canadien en Asie du Sud-Est DC Canada Education Publishing élargira les ventes de livres pour l'apprentissage de l'anglais langue seconde en consolidant sa présence sur ses marchés actuels et en pénétrant de nouveaux marchés en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe. Le bénéficiaire établira des partenariats avec des distributeurs, des éditeurs, des écoles et des familles, et présentera sa série « Une histoire par jour » ainsi que ses ressources d'apprentissage en anglais et en français lors de salons du livre internationaux. Principale industrie créative : Édition (livres) 59 000 $ ONTARIO KOTN INC. TITRE DU PROJET : Projet d'exportation au Royaume-Uni de Kotn pour 2025 Kotn va accroître la notoriété de sa marque et ses revenus d'exportation en misant sur les leçons tirées de l'expérience acquise sur le marché des États-Unis pour lancer une mode canadienne axée sur la durabilité au Royaume-Uni. L'entreprise cible les consommateurs urbains des générations Z et du millénaire qui valorisent la production éthique, le design intemporel et la transparence. Principale industrie créative : Design de mode 595 500 $ ONTARIO LEV GLEASON PUBLICATIONS INCORPORATED TITRE DU PROJET : Tournée aux États-Unis pour le 50e anniversaire de Captain Canuck Le bénéficiaire participera à des salons professionnels et des rencontres avec les distributeurs et les titulaires potentiels de licences afin d'accroître la visibilité de l'ensemble de son portefeuille de propriétés intellectuelles créatives canadiennes sur le marché américain. Le projet sera axé sur la promotion et la vente de publications, l'obtention de nouveaux canaux de distribution et la négociation de licences de propriété intellectuelle pour le cinéma, la télévision et d'autres médias. Les publics cibles sont les lecteurs de bandes dessinées de superhéros et de romans graphiques ainsi que les détaillants et distributeurs indépendants américains, de même que les décideurs des industries du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu en ligne et de l'animation. Principale industrie créative : Édition (livres) 273 000 $ ONTARIO LOFT ENTERTAINMENT INC. TITRE DU PROJET : Partenariat entre LOFT Entertainment et BIG FAMILY Le projet consiste à établir un partenariat avec BIG FAMILY, société d'édition et de gérance, et maison de disque, détenue par des auteurs-compositeurs et producteurs. Ensemble, LOFT Entertainment lanceront les nouvelles œuvres musicales de quatre artistes de la maison aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Cette nouvelle incursion dans l'édition et l'exploitation d'une maison de disque permettra à LOFT Entertainment de tirer parti des connaissances de son partenaire afin d'accroître sa crédibilité dans l'industrie ainsi que de joindre des publics sur les plateformes de diffusion en continu et les médias sociaux de même qu'au cinéma et à la télévision. Principale industrie creative: Musique 403 000 $ ONTARIO MUSÉE ROYAL DE L'ONTARIO TITRE DU PROJET : Exportation de produits de conception d'expositions du ROM Le Musée Royal de l'Ontario assurera le marketing et la promotion active de quatre expositions itinérantes en vue qu'elles soient éventuellement montrées dans des musées de l'Australie, du Singapore et des États-Unis. Les expositions « Soif de sang, des créatures légendaires aux sangsues »; « Du fond des mers : La baleine bleue »; « L'étoffe qui a changé le monde et Shokkan : un art japonais tactile » mettant en valeur la conception d'expositions, les collections, les contenus ainsi que des œuvres et des médias originaux créés par des Canadiens. Elles visent à séduire un large public, dont les familles, au sein des marchés ciblés. Principale industrie créative : Conception d'expositions 242 000 $ ONTARIO SDP ENTERTAINMENT INC. TITRE DU PROJET : A Thousand Cuts Sideways Dog Productions assurera la mise en marché internationale de son long métrage primé « A Thousand Cuts » en tentant de signer des contrats de licence et en collaborant avec des experts en marketing afin de maximiser les revenus d'exportation. L'entreprise cible un public âgé de 18 à 65 ans, amateur de comédies, d'émissions policières et de suspense, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Principale industrie créative : Audiovisuel 131 000 $ ONTARIO SECRET CITY STUDIO INC. TITRE DU PROJET : The Perfect Bite Secret City Studio étendra ses deux productions, « The Perfect Bite » et « The Wedding Party », au Royaume-Uni et aux États-Unis. « The Perfect Bite » est une expérience immersive de meurtre et mystère en quatre services où les invités découvrent un nouveau chapitre d'un sombre passé, dévoilant des secrets au moyen de scènes théâtrales, d'interrogatoires de personnages et d'énigmes. « The Wedding Party » est une expérience immersive où les invités sont plongés dans une célébration mouvementée, remplie de personnages excentriques, de rebondissements inattendus et de secrets. Ces deux productions ciblent des amateurs de jeux d'évasion et de jeux vidéo, les passionnés de gastronomie et de théâtre, les influenceurs et jeunes professionnels. Principale industrie créative : Arts de la scène 151 000 $ ONTARIO UNDERKNOWN INC. TITRE DU PROJET : Croissance rapide à l'étranger d'Underknown Underknown élargira la portée de sa chaîne « Popular Science » en offrant des services de diffusion en continu gratuits financés par la publicité au moyen de la conclusion d'ententes de distribution avec les plateformes. Le contenu cible des publics curieux, technophiles et tournés vers l'avenir; on souhaite attirer des spectateurs qui aiment résoudre des problèmes, qui s'investissent et qui sont fascinés par le fonctionnement du monde. L'entreprise vise à accroître son auditoire sur les plateformes anglophones aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande et en Afrique du Sud. Principale industrie créative: Audiovisuel 231 500 $ ONTARIO UNIVERSITY OF TORONTO PRESS TITRE DU PROJET: Portée mondiale : faire connaître les livres électroniques universitaires canadiens University of Toronto Press élargira leur stratégie d'exportation numérique pour leurs collections de livres électroniques à accès perpétuel. En ciblant les bibliothèques universitaires et les consortiums de l'Amérique latine et de l'Asie, le bénéficiaire accroîtra les ventes à l'étranger et facilitera l'accès du monde entier aux travaux de recherche canadiens en renforçant les partenariats avec les revendeurs, en améliorant les métadonnées multilingues et en facilitant la découverte des contenus dans les systèmes universitaires étrangers. Principale industrie créative : Édition (livres) 215 000 $ ONTARIO VÉRITÉ FILMS TITRE DU PROJET : Jeremy and Jazzy Live USA Vérité Films exportera le spectacle canadien itinérant « Jeremy and Jazzy Live USA ». Ce spectacle pour enfants met en vedette la musique, les personnages et l'animation de la marque « Jeremy et Jazzy », très appréciée, pour les faire connaître aux États-Unis en ciblant principalement le marché de l'État de New York. Afin de maximiser la visibilité de la marque et sa portée auprès du public, le bénéficiaire lancera également la tournée dans des théâtres et des écoles, tout en en faisant la promotion sur les principaux systèmes de diffusion publique. Le public cible est composé de familles américaines ayant des enfants de trois à sept ans ainsi que d'éducateurs et d'écoles américaines. Principale industrie créative : Arts de la scène 152 000 $ QUÉBEC SQUIDO STUDIO TITRE DU PROJET : Initiative de relance sur le marché de DigiGods Squido Studio lancera une campagne de marketing mondiale visant à positionner DigiGods, récent jeu de réalité virtuelle de type bac à sable, comme un titre social de premier plan sur Meta Quest. Ce jeu gratuit offre une plateforme où les joueurs peuvent créer et diffuser des expériences de réalité virtuelle et de réalité mixte, et profiter de telles expériences. Le projet cible le marché des États-Unis, où le bénéficiaire a déjà de l'expérience grâce à son premier titre en réalité virtuelle, « No More Rainbows ». Principale industrie créative : Médias numériques interactifs 154 000 $ QUÉBEC BERZERK STUDIO INC. TITRE DU PROJET : Just Shapes & Beats : Harmonies Sans Frontières Berzerk Studio élargira la portée internationale du jeu « Just Shapes and Beats » avec le lancement d'une version hybride (physique et mobile), ainsi que des stratégies de marketing et de distribution. « Just Shapes & Beats » s'adresse à un public intergénérationnel de quatre à 99 ans. Le bénéficiaire fera l'expansion vers cinq nouveaux marchés, soit l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et l'Argentine. Principale industrie créative : Médias numériques interactifs 363 000 $ QUÉBEC CHASING RATS GAMES INC. TITRE DU PROJET : Exportation du jeu Worship Chasing Rats Games fera la promotion du jeu « Worship » via une campagne de prévente, qui présentera différents lancements partiels placés stratégiquement, en plus d'un lancement en accès anticipé aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le projet cible les joueurs des générations alpha, Z et millénaire. Principale industrie créative: Médias numériques interactifs 22 000 $ QUÉBEC COVALENT MEDIA INC. (SCAVENGERS STUDIOS) TITRE DU PROJET : Stratégie de croissance internationale pour propriétés intellectuelles canadiennes Scavengers Studios va commercialiser « Season » et « Darwin Project » en offrant la localisation, en menant des campagnes communautaires, en adaptant le contenu promotionnel à chaque région et en ciblant les joueurs sud-coréens et japonais de 18 à 35 ans intéressés par la narration. Grâce à ce projet, le bénéficiaire renforcera la monétisation et accroîtra sa présence en Corée et au Japon. Principale industrie créative : Médias numériques interactifs 180 000 $ QUÉBEC ESKI INC. (PIXMOB) TITRE DU PROJET : Déploiement et commercialisation de NOVA PixMob commercialisera le déploiement à grande échelle de leur gamme de produits NOVA, une solution d'éclairage LED permanente conçue pour transformer les sièges de stades et de salles de spectacles en une toile lumineuse interactive, tout en incluant leurs offres de services aux acheteurs potentiels. PixMob cible des stades et salles de spectacles en construction et rénovation en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, et aux États-Unis, dans le but de diversifier ses modèles d'affaires. Principale industrie créative : Médias numériques interactifs 205 000 $ QUÉBEC PIXCOM INTERNATIONAL INC. TITRE DU PROJET : Expansion à l'étranger PIXCOM International poursuivra la mise en œuvre de sa stratégie d'exportation amorcée en 2023 en soutenant l'exportation de 33 titres prometteurs issus de son catalogue. L'entreprise renforcera sa présence sur des marchés clés tels que la France, les États-Unis, le Danemark et la Suède, tout en développant de nouvelles opportunités au Portugal, en Espagne et en Finlande. Cette initiative contribuera à consolider sa croissance et à accroître la portée de ses productions à l'échelle mondiale. Principale industrie créative: Audiovisuel 284 000 $ QUÉBEC STUDIO IREGULAR INC. TITRE DU PROJET : PUBLIC SQUARES aux États-Unis et au Moyen-Orient Iregular fera la promotion de « PUBLIC SQUARES », une série d'œuvres numériques de grande échelle qui transforment les espaces urbains en musées interactifs à ciel ouvert. Grâce à leur technologie propriétaire de tracking corporel, tactile et facial, « PUBLIC SQUARES » permet une infinité de combinaisons d'œuvres, de formats et de récits. Le bénéficiaire cible les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Principale industrie créative : Médias numériques interactifs 212 500 $ ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD IRON FOX GAMES TITRE DU PROJET : Card Scramble: Violas Diner Iron Fox Games lancera à l'étranger un premier jeu basé sur une propriété intellectuelle, Card Scramble: Viola's Diner. Ce jeu narratif de type casse-tête combine des grilles semblables à celles du Scrabble à des mécanismes de jeux de cartes. Il cible principalement les femmes de 55 ans et plus ainsi que les passionnés de jeux de cartes âgés de 30 à 70 ans. Grâce à une diffusion sur de nouvelles plateformes de distribution, à un site Web auto-hébergé et aux applications mobiles, le projet vise six nouveaux marchés étrangers où la demande pour les jeux de mots et de casse-tête est forte : l'Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Japon. Principale industrie créative : Médias numériques interactifs 402 000 $

Produits connexes

Le Canada accroît et diversifie sa présence sur le marché des industries créatives en Asie de l'Est

Liens connexes

Volet Prêt à l'exportation - Exportation créative Canada

