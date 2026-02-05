OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Depuis son lancement en septembre, Maisons Canada a déjà fait progresser six projets de construction directe à Dartmouth, Longueuil, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Edmonton, et établi quatre partenariats importants : avec la Ville d'Ottawa et les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Québec, en plus d'une entente tripartite avec le Nunavut et Nunavut Tunngavik Incorporated. Ensemble, ces initiatives permettront de bâtir plus de 7 500 nouveaux logements.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a présenté la Loi sur Maisons Canada, une mesure législative visant à faire de Maisons Canada une société d'État ayant pour mandat de bâtir des logements abordables dans les collectivités partout au pays.

En tant que constructeur de logements abordables au Canada, Maisons Canada sera dotée, grâce à cette loi, des outils nécessaires pour bâtir plus rapidement et plus efficacement un plus grand nombre de logements abordables grâce à des méthodes de construction modernes. En construisant des logements qui répondent à tous les besoins, des logements avec services de soutien aux logements pour les jeunes Canadiens ou les aînés qui veulent vieillir dans leur collectivité, Maisons Canada fournira les logements abordables dont nous avons besoin. Dans le cadre de cette mission, Maisons Canada stimulera l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle et la demande pour les industries canadiennes. Chaque nouveau logement se traduira par une demande accrue pour le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium canadiens.

Maisons Canada se fera la championne de la politique « Achetez canadien » du gouvernement du Canada en accordant la priorité aux projets qui utilisent des matériaux canadiens durables, renforcent les chaînes d'approvisionnement canadiennes et créent de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle.

En travaillant en partenariat avec les organismes sans but lucratif, les organisations autochtones, les promoteurs privés et tous les ordres de gouvernement, Maisons Canada vise à optimiser chaque dollar investi par le fédéral pour accélérer la construction des logements dont le Canada a besoin.

En tant que société d'État chargée de bâtir des logements abordables dans l'ensemble des provinces et des territoires, Maisons Canada deviendra le constructeur permanent de logements abordables du gouvernement fédéral. L'agence s'emploiera à relever les défis d'aujourd'hui et à bâtir des logements abordables partout au Canada, pour les générations à venir.

« Tout le monde au Canada mérite un logement sûr et abordable à considérer comme son chez-soi. La Loi sur Maisons Canada représente une mesure décisive de votre gouvernement fédéral pour bâtir des logements abordables dans toutes nos collectivités. Maisons Canada aidera à construire plus rapidement davantage de logements, tout en veillant à ce que l'innovation et l'abordabilité soient au cœur de la croissance. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Maisons Canada a été créée pour obtenir des résultats. Au cours de nos premiers mois d'existence, nous avons fait avancer des projets, avons établi des partenariats solides dans tout l'écosystème du logement et nous sommes concentrés sur l'élimination des obstacles à la construction de logements. Cette loi marque une étape importante. Elle nous donne les outils et les pouvoirs permanents d'une société d'État pour déployer des capitaux à grande échelle, débloquer des projets majeurs et étendre les approches qui fonctionnent. Il en résulte une plus grande capacité à établir des partenariats efficaces et à accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements abordables pour les Canadiens, sur des terrains publics et dans les collectivités de tout le pays. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est devenue la nouvelle agence fédérale du Canada chargée de bâtir plus de logements abordables dans tout le Canada. En tirant parti des terrains publics, en mettant en œuvre des outils financiers souples et en agissant comme force motrice qui appuie des méthodes de construction modernes, Maisons Canada crée un secteur de la construction résidentielle plus productif, novateur et durable.

Maisons Canada continuera de fonctionner à titre d'organisme de service spécial jusqu'à ce que la loi reçoive la sanction royale et que le statut de société d'État entre en vigueur.

Parallèlement, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de se tourner vers des solutions commerciales pour soutenir le système de logement dans le cadre des programmes existants, notamment le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance hypothécaire.

