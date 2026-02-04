Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
04 févr, 2026, 16:00 ET
OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique fera une mise à jour concernant le logement.
|
Date :
|
Le jeudi 5 février 2026
|
Heure :
|
10 h 30 [HNE]
|
Lieu :
|
Foyer de la Chambre des communes
|
111, rue Wellington
|
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
Partager cet article