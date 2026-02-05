OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique fera une mise à jour concernant le logement.

Date : Le jeudi 5 février 2026 Heure : 10 h 30 [HNE] Lieu : Foyer de la Chambre des communes

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario) K1A 0A6

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]