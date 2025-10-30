OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le 29 octobre, des scientifiques de Pêches et Océans Canada (MPO) ont présenté aux intervenants et aux Canadiens intéressés une mise à jour complète des dernières connaissances scientifiques sur les baleines noires de l'Atlantique Nord (BNAN) et leur potentiel de rétablissement.

Cet examen a été mené par le MPO dans le cadre d'une évaluation du potentiel de rétablissement (EPR) de la BNAN, qui porte sur un large éventail de sujets, notamment l'état de la population, l'abondance et la répartition, les besoins en matière d'habitat, les menaces, et les objectifs de rétablissement.

L'étude scientifique a révélé que :

Les aires d'alimentation connues de la BNAN se sont étendues vers le nord, jusqu'au golfe du Saint-Laurent. Cela est dû à la hausse des températures de l'océan et à la diminution du nombre de proies dans les zones d'alimentation traditionnelles de la BNAN.

Les plus grandes menaces à la survie et au rétablissement des BNAN sont d'origine humaine, soit le trafic maritime, les activités de pêche, le bruit sous-marin, et la pollution industrielle.

Les projections démographiques montrent que si les menaces sont atténuées adéquatement, la population de BNAN peut se rétablir à un état sain au cours des 35 à 100 prochaines années.

L'information provenant de l'EPR servira à éclairer le Programme de rétablissement de la BNAN, ainsi que les mesures de gestion exhaustives mises en place par le gouvernement du Canada pour protéger l'espèce et leur habitat. Les décisions sur les approches de gestion de la baleine noire sont étayées par les meilleures données scientifiques disponibles, ainsi que par la mobilisation de l'industrie, des groupes autochtones et des organisations environnementales, et tiennent compte des considérations socioéconomiques.

Depuis 2018, le MPO a mis en œuvre de nombreuses mesures pour prévenir les empêtrements des BNAN, y compris la surveillance ciblée des baleines, les fermetures de zones de pêche au moment et à l'endroit où des BNAN sont détectées, la mise à l'essai d'engins de pêche sécuritaires pour les baleines, et les actions prises à l'égard des engins fantômes.

Faits en bref

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué que les BNAN ont été désignées en voie de disparition et inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril en 2005.

en 2005. Les BNAN sont migratrices et présentes toute l'année dans les eaux de l'est du Canada, où leur afflux y est détecté d'avril à novembre.

Le MPO surveille les BNAN à l'aide de relevés aériens et d'outils acoustiques comme des planeurs et des bouées, qui repèrent les baleines sous l'eau pour suivre leur position dans les eaux canadiennes.

