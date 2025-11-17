ST. JOHN'S, NL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Depuis des générations, la pêche à la morue façonne la vie à Terre-Neuve-et-Labrador. La pêche de subsistance joue un rôle essentiel dans cette tradition, témoignant du lien culturel profond qui unit la province à la morue et à la mer.

Pêches et Océans Canada (MPO) invite les Terre-Neuviens-et-Labradoriens à faire part de leurs points de vue sur l'avenir de la pêche de subsistance de la province. Les résultats du sondage guideront la décision de gestion pour la saison 2026 et les années suivantes.

Le sondage en ligne est maintenant ouvert jusqu'au 9 janvier 2026, pour obtenir des points de vue sur la façon dont la pêche devrait être gérée à l'avenir. Le sondage vise à recueillir des commentaires sur des sujets importants, tels que :

la durée de la saison de pêche

les limites de prises fixées pour les personnes et les bateaux

les approches adoptées pour la gestion de la pêche de subsistance, compte tenu de la présence de trois stocks distincts de morue à Terre-Neuve-et-Labrador

Les commentaires peuvent également être envoyés par écrit à l'adresse suivante : [email protected].

Des données scientifiques récentes montrent que le stock de morue du Nord de la division 2J3KL est demeuré stable depuis 2017, et qu'il se porte mieux qu'on ne le croyait auparavant. Cependant, d'autres stocks, comme la morue de la sous-division 3Ps et la morue du nord du golfe de la division 3Pn4RS, se trouvent dans la zone critique et des plans de rétablissement ont été mis en place à leur égard.

Il est important que nous entendions directement les Terre-Neuviens-et-Labradoriens. Ensemble, à l'aide des meilleures données scientifiques disponibles, nous prendrons des décisions qui favoriseront une pêche saine pour les générations à venir.

Citations

« La pêche à la morue pour les Terre-Neuviens-et-Labradoriens est un véritable mode de vie. De nombreux pêcheurs de subsistance de toute la province m'ont fait part de leur souhait de participer aux discussions sur la gestion de la pêche de subsistance. Ce sondage est l'occasion de recueillir leurs commentaires, et d'aider à définir la façon dont nous gérerons la pêche en 2026. Ensemble, grâce à vos commentaires et à de rigoureuses données scientifiques, nous maintiendrons un avenir durable pour cette importante tradition. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

La pêche de subsistance de Terre-Neuve-et-Labrador permet aux résidents et aux visiteurs de capturer des quantités limitées de poisson de fond (y compris la morue) pour leur usage personnel seulement, pendant la saison établie, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis.

Les mesures de gestion pour la saison 2025 ont permis aux participants de garder jusqu'à 5 poissons par personne et par jour (un maximum de 15 par bateau).

L'approche de gestion des pêches récréatives du poisson de fond au Canada varie selon la région, selon l'espèce cible, le statut et la disponibilité des stocks, ainsi que le niveau de participation.

Au Canada atlantique, par exemple, certaines régions du Québec et du Nouveau-Brunswick ont des saisons de 37 à 39 jours et des limites quotidiennes allant jusqu'à 5 morues et/ou merluches blanches, tandis que dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse, la morue ne peut être pêchée que du troisième samedi de juin au début septembre, contrairement au calendrier actuel de Terre-Neuve-et-Labrador, qui se termine jusqu'à la fin septembre.

Il existe trois stocks distincts de morue principalement pêchés dans le cadre de la pêche récréative du poisson de fond à Terre-Neuve-et-Labrador : la morue du Nord (divisions 2J3KL de l'OPANO), la morue de la sous-division 3Ps de l'OPANO, et la morue du nord du golfe du Saint-Laurent (division 3Pn4RS de l'OPANO).

La valeur totale au débarquement de la pêche commerciale de la morue du Nord en 2024 était d'environ 37,5 millions de dollars, ce qui a profité aux pêcheurs, aux membres d'équipage, aux travailleurs des usines, et aux groupes autochtones des communautés côtières de Terre-Neuve-et-Labrador.

Depuis 2022, la pêche commerciale de la morue dans les divisions 3Pn4RS fait l'objet d'un moratoire, et l'accès de la pêche à des fins alimentaires, sociales, et rituelles (ASR), et de la pêche récréative est limité en raison de l'état de ces stocks se trouvant dans la zone critique.

La pêche commerciale de la morue est limitée dans la sous-division 3Ps, avec un total autorisé des captures de 1 251 tonnes en 2025-2026.

Documents connexes :

Liens connexes

Restés branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Erik Nosaluk, Directeur adjoint des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]